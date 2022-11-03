Liga Champions

Susunan Pemain AC Milan vs RB Salzburg: Rafael Leao dan Giroud Starter, Live Streaming Vidio.com

Susunan Pemain AC Milan vs RB Salzburg, laga penentuan lolos 16 besar Liga Champions, Kamis (3/11). 

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Adrianus Adhi
zoom-inlihat foto Susunan Pemain AC Milan vs RB Salzburg: Rafael Leao dan Giroud Starter, Live Streaming Vidio.com
AFP
Rafael Leao starter di laga AC MIlan vs RB Salzburg 

SURYA.co.id, - Simak Susunan Pemain AC Milan vs RB Salzburg, laga penentuan lolos 16 besar Liga Champions, Kamis (3/11). 

Pertandingan AC Milan vs RB Salzburg akan digelar di San Siro, Milan, Italia. 

Jelang kick off, kedua pelatih sudah menentukan 11 pemain terbaiknya. 

Berikut susunan pemain AC Milan vs RB Salzburg

Prediksi Susunan Pemain

AC Milan: Ciprian Tatarusanu, Fikayo Tomori, Simon Kjaer, Pierre Kalulu, Theo Hernandez, Sandro Tonali, Ismael Benncaer, Ante Rebic, Rade Krunic, Rafael Leao, Olivier Giroud

Pelatih: Stefano Pioli

RB Salzburg: Phillip Khon, Strahinja Pavlovic, Max Wober, Oumar Solet, Amar Dedic, Kjaergaard, Luka Sucic, Gourna-Douath, Nicolas Seiwald, Junior Adamu, Noah Okafor

Pelatih: Matthias Jaissle

Link Live Streaming AC Milan vs RB Salzburg

Link

Link

Tak Mau Puas Dengan Hasil Imbang

Laga AC Milan vs RB Salzburg akan jadi penentu kelolosan ke fase gugur Liga Champions.

Halaman selanjutnya
Halaman
12
Tags
AC Milan vs RB Salzburg
Susunan Pemain AC Milan vs RB Salzburg
Liga Champions
Rafael Leao
Olivier Giroud
live streaming Vidio.com
SURYA.co.id
surabaya.tribunnews.com

  • Tribun Shopping

    Kehabisan Ruang Penyimpanan? Gunakan 5 Rekomendasi Hard Disk Eksternal 1 TB Ini

    Kehabisan Ruang Penyimpanan? Gunakan 5 Rekomendasi Hard Disk Eksternal 1 TB Ini

    Review REXUS DAXA M84X Ultimate, Keyboard Mechanical dengan Case Transparan

    Review REXUS DAXA M84X Ultimate, Keyboard Mechanical dengan Case Transparan

    Cegah Keriput Mulai Sekarang dengan 5 Rekomendasi Serum Retinol, Aman untuk Pemula.

    Cegah Keriput Mulai Sekarang dengan 5 Rekomendasi Serum Retinol, Aman untuk Pemula.

    Review ELSHESKIN Deep Hydration Calming Moisturizer, Menghidrasi Kulit Wajah Hingga 72 Jam

    Review ELSHESKIN Deep Hydration Calming Moisturizer, Menghidrasi Kulit Wajah Hingga 72 Jam

    5 Rekomendasi Handphone Entry Level dengan Chipset MediaTek, Bisa Diajak Gaming

    5 Rekomendasi Handphone Entry Level dengan Chipset MediaTek, Bisa Diajak Gaming

    • Berita Terkait :#Liga Champions
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Klub
    D
    M
    S
    K
    GM
    GK
    -/+
    P
    1
    Madura United
    10
    7
    2
    1
    19
    5
    14
    23
    2
    PSM Makasar
    10
    6
    4
    0
    18
    6
    12
    22
    3
    Persita
    11
    7
    1
    3
    18
    13
    5
    22
    4
    Bali United
    11
    7
    0
    4
    22
    13
    9
    21
    5
    Persija Jakarta
    10
    6
    3
    1
    12
    5
    7
    21
    Lihat selengkapnya

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved
    About Us
    Help
    Privacy Policy
    Pedoman Media Siber
    Terms of Use
    Contact Us
    Redaksi
    Info iklan