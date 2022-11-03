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Susunan Pemain AC Milan vs RB Salzburg: Rafael Leao dan Giroud Starter, Live Streaming Vidio.com
Susunan Pemain AC Milan vs RB Salzburg, laga penentuan lolos 16 besar Liga Champions, Kamis (3/11).
Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Adrianus Adhi
SURYA.co.id, - Simak Susunan Pemain AC Milan vs RB Salzburg, laga penentuan lolos 16 besar Liga Champions, Kamis (3/11).
Pertandingan AC Milan vs RB Salzburg akan digelar di San Siro, Milan, Italia.
Jelang kick off, kedua pelatih sudah menentukan 11 pemain terbaiknya.
Berikut susunan pemain AC Milan vs RB Salzburg.
Prediksi Susunan Pemain
AC Milan: Ciprian Tatarusanu, Fikayo Tomori, Simon Kjaer, Pierre Kalulu, Theo Hernandez, Sandro Tonali, Ismael Benncaer, Ante Rebic, Rade Krunic, Rafael Leao, Olivier Giroud
Pelatih: Stefano Pioli
RB Salzburg: Phillip Khon, Strahinja Pavlovic, Max Wober, Oumar Solet, Amar Dedic, Kjaergaard, Luka Sucic, Gourna-Douath, Nicolas Seiwald, Junior Adamu, Noah Okafor
Pelatih: Matthias Jaissle
Link Live Streaming AC Milan vs RB Salzburg
Tak Mau Puas Dengan Hasil Imbang
Laga AC Milan vs RB Salzburg akan jadi penentu kelolosan ke fase gugur Liga Champions.
AC Milan vs RB Salzburg
Susunan Pemain AC Milan vs RB Salzburg
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