PT PGN Tbk SOR III Dapatkan Penugasan 400.000 Pelanggan Jargas Baru

habibur rohman/surya.co.id

General Manager Sales and Operation Region lll PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk Edi Armawiria memaparkan tentang produk Gas PGN di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, Rabu (2/11/2022). Pada sosialisasi perkembangan infrastruktur sales and operation region lll ini Edi Armawiria juga membahas dukungan pasokan gas yang di antaranya untuk rumah tangga-pelanggan kecil (gaskita)), Sektor transportasi darat (gasku), komersial-industri dan pembangkit listrik (gas industri) serta Komersial-Industri beyond pipeline (gaslink).