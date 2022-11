ALASAN Persebaya Surabaya Gagal Lawan Borussia Dortmund: Mulai Tragedi Kanjuruhan Hingga Stadion GBT

SURYA.co.id, - Alasan Persebaya Surabaya dan Persib Bandung gagal tanding lawan Borussia Dortmund diungkap tim promotor, mulai Tragedi Kanjuruhan hingga Stadion Gelora Bung Tomo (GBT).

Seperti diketahui, rencana Borussia Dortmund untuk melawan dua kub Liga 1, Persebaya Surabaya dan Persib Bandung dalam Tur Asia Tenggara dipastikan batal.

Hal itu sudah dikonfirmasi secara resmi oleh tim kasta teratas Liga Jerman itu melalui pernyataan resmi klub.

Di balik keputusan tersebut, ternyata ada dua alasan mengapa Marco Reus dkk batal ke Indonesia.

Alasan tersebut diungkapkan oleh tim promotor yaitu Nine Sport

CEO Nine Sport, Arif Wicaksono mengaku bahwa sebenarnya pihaknya bahkan sudah berencana menggelar konferensi pers di Surabaya terkait agenda tersebut beberapa waktu lalu.

“Kira-kira tanggal 19 Oktober waktu itu dari Pak Teddy (Tjahyono, Direktur PT Persib Bandung Bermartabat) dan Suresh (Letchmanan, Managing Director Dortmund Asia-Pasifik) bahkan ada legend juga waktu itu (Karl-Heinz) Rield sudah on the way ke Indonesia,” kata Arif Wicaksono seperti dikutip SURYA.co.id dari laman BolaSport.

“Tapi pada last minute kami dapat informasi dari pemerintah Kota Surabaya bahwa stadion tidak bisa digunakan. Teman-teman dari Dortmund sudah berangkat dari Jerman dan sudah di Asia Tenggara,” kata Arif.

“Kami bertemu perwakilan walikota Surabaya, ternyata secara mendadak ada kunjungan saat weekend dari Pak Menteri Olahraga (Menpora Zainudin Amali) yang menyatakan stadionnya tidak bisa digunakan.”

Pihak promotor sebenarnya sudah mencoba menegosiasi agar stadion GBT bisa dipakai sebelum renovaso dimulai.

Namun, pihak pemerintah pusat sudah memutuskan dan akhirnya tidak mendapatkan izin.

Sehingga Arif mengaku memutuskan untuk pindah ke Bandung.

Tetapi setelah adanya tragedi Kanjuruhan, berbagai pertimbangan pun dilakukan.

Sehingga pertanyaan siapa yang bisa menjamin apabila pertandingan terlaksana di Bandung.