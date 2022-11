Makin Mendunia, Tari Gandrung Banyuwangi Tampil saat Perayaan 103 Tahun Kampus Favorit di Taiwan

SURYA.CO.ID, BANYUWANGI - Setelah memanggungkan lebih dari 1000 penari dalam Gandrung Sewu di Pantai Boom, tarian khas Banyuwangi itu makin mendapat perhatian dunia. Bahkan Tari Gandrung mendapat kesempatan istimewa dengan ditampilkan dalam perayaan ulang tahun National Chung Hsing University (NCHU), salah satu kampus nasional bergengsi di Taiwan.

Tari Gandrung dibawakan oleh tiga mahasiswa asal Indonesia yang tergabung dalam perhimpunan pelajar Indonesia (PPI) dalam perayaan HUT NCHU ke-103, Sabtu 29 Oktober 2022 lalu.

NCHU merupakan salah satu kampus favorit di Taiwan. Kampus ini tidak hanya favorit bagi masyarakat Taiwan, melainkan juga mahasiswa dari berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.

Sejak tahun 1919, NCHU adalah salah satu kampus terbaik di dunia yang berfokus di bidang pertanian. Kampus ini juga memiliki banyak departemen, seperti College of Law and Politics, College of Agriculture and Natural Resources, College of Management, College of Life Sciences, hingga The College of Electrical Engineering and Computer Science (EECS).

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani mengaku bangga seni dan tradisi Banyuwangi digemari masyarakat internasional.

"Kami bangga seni dan budaya Banyuwangi tampil di salah satu kampus favorit di Taiwan, dinikmati masyarakat dan warga kampus di sana. Terima kasih kepada semua pihak yang terus mendukung pelestarian dan memperkenalkan seni dan budaya Banyuwangi di kancah Internasional," ujar Ipuk.

Salah satu mahasiswa NCHU asal Indonesia, Mabrur mengungkapkan, penampilan tari gandrung di NCHU merupakan yang kali pertama di kampus di Taiwan. Mabrur berharap ke depannya kegiatan yang menghadirkan budaya Indonesia bisa kembali digelar di setiap kegiatan kampus.

“Selain belajar, kami ingin memberikan dedikasi untuk Indonesia. Kegiatan ini menjadi media promosi budaya Indonesia, serta memperkuat persaudaraan antar pelajar yang merantau di luar negeri. Ini persembahan kami untuk negeri tercinta,” ungkap Mabrur yang menempuh Pendidikan S2 Master Program of Agricultural Economics and Marketing di NCHU.

Mambrur mengatakan, menghadirkan pertunjukan tari Gandrung di Ulang Tahun NCHU juga untuk merayakan pagelaran Festival Gandrung Sewu 2022, di Pantai Marina Boom, yang juga digelar 29 Oktober 2022.

“Sebagai obat kangen tanah kelahiran. Meski sederhana kami di tempat rantau juga bisa menyaksikan langsung tarian Gandrung,” kata Mabrur yang juga panitia kegiatan tersebut.

Rangkaian Acara HUT NCHU diawali dengan parade berjalan dari Sport Center menuju Gedung Humanities kampus NCHU dengan peserta menggunakan pakaian adat tradisional dari negara masing-masing; seperti Indonesia, Korea Selatan, Jepang, Belize, Pakistan, Nepal, Malaysia, Thailand, India, dan lain sebagainya. *****