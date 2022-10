PWNU Jatim Apresiasi Ketum PBNU Gus Yahya Masuk Tokoh Berpengaruh Dunia

SURYA.CO.ID, SURABAYA - PWNU Jatim mengapresiasi Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf yang mendapat pengakuan dengan masuk dalam ranking ke-19 Tokoh Muslim Berpengaruh Dunia tahun 2023.

Gus Yahya dinilai sangat layak sebagai salah seorang tokoh berpengaruh.

Sekretaris PWNU Jatim, Prof Akh Muzakki mengatakan, secara pemikiran Gus Yahya memang layak mendapatkan apresiasi sebagai tokoh yang memiliki pengaruh. Tidak saja karena Gus Yahya memimpin organisasi dengan umat yang besar.

"Tapi, beliau memang punya pikiran-pikiran besar, bukan saja untuk kebangsaan, namun juga kemanusiaan dan sekaligus peradaban dunia," kata Prof Akh Muzakki, Senin (31/10/2022).

Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya itu mengungkapkan, pikiran besar Gus Yahya memang dibarengi besarnya kendaraan organisasi yakni NU. Sehingga, dia tak heran jika Gus Yahya mendapatkan penghargaan itu.

"Bahkan harusnya beliau lebih layak untuk ditempatkan pada nomor yang lebih tinggi dari sisi tingkat pengaruhnya di tataran global," jelasnya menambahkan.

Untuk diketahui, Gus Yahya masuk dalam jajaran tokoh muslim paling berpengaruh di dunia tahun 2023. Bersama Presiden Jokowi, Gus Yahya berjejer dengan nama-nama tokoh dunia lainnya.

Daftar nama tokoh muslim paling berpengaruh di dunia ini dikeluarkan oleh 'The Muslim 500: The World’s 500 Most Influential Muslims'. Ini merupakan survei tahunan yang dilakukan oleh Pusat Pembelajaran Strategis Kerajaan Islam Yordania yang berpusat di Amman.

Berdasarkan data dari The Muslim 500: The World’s 500 Most Influential Muslims ini, nama Gus Yahya bukan kali pertama. Namun, tahun ini nama Gus Yahya melejit ranking ke-19.