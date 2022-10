Jadwal Liga Champions, Selasa - Rabu Malam, Siaran SCTV, Peta Tim Lolos 16 Besar

SURYA.co.id I -Berikut jadwal Liga Champions 2022/2023 matchday ke-6, yang merupakan duel pamungkas di babak grup.

Pertandingan Liga Champions matchday ke-6 akan berlangsung Selasa - Rabu (1-2/11/2022) waktu setempat atau Rabu - Kamis (2-3/11) dini hari WIB..

Arti duel pamungkas matchday ke-6?

1. Penentuan pemilik sisa 4 tiket babak 16 besar.

Sebanyak 12 tim telah memastikan tiket lolos ke babak 16 besar. Jadi masih ada empat tiket tersisa.

Terdiri dua tiket di Grup D dan masing - masing satu tiket di Grup E dan Grup F.

Nah duel terakhir akan menjadi duel hidup mati bagi para pengincar tiket sisa ini.



2. Penentuan juara grup

Dari 12 tim yang sudah lolos, baru Chelsea dan Mancity yang sudah mengunci status sebagai juara grup.

Chelsea juara Grup E, sedang Mancity juara grup G.

Nah bagi para pengincar juara Grup, duel matchday ke-6 ini akan menjadi laga yang sangat panas.

Dimana menonton Siaran Langsung Liga Champions?

Siaran langsung pertandingan Liga Champions 2022/2023 babak grup matchday ke-6 bisa disaksikan di:

1. Livestreaming Vidio.com (paket berlanggananan).

2. Live report, laporan langsung detik per detik pertandingan bisa diikuti di Livescore.com atau google.livescore..com.

3. LIVE SCTV:

Sebanyak empat pertandingan bisa ditonton dalam dalam siaran langsung SCTV:

Siaran langsung Liga Champions 2022/2023 di SCTV (SCTV)



Jadwal dan siaran Liga Champions

Rabu, 2 November 2022

00.45 WIB - Porto vs Atletico Madrid (SCTV)

00.45 WIB Leverkusen vs Club Brugge

03.00 WIB Bayern Munchen vs Inter Milan (SCTV)

03.00 WIB Liverpool vs Napoli

03.00 WIB Marseille vs Tottenham

03.00 WIB Rangers vs Ajax

03.00 WIB Viktoria Plzen vs Barcelona

03.00 WIB Sporting vs Frankfurt

Kamis, 3 November 2022

00.45 WIB Real Madrid vs Celtic (SCTV)

00.45 WIB Shakhtar Donetsk vs RB Leipzig

03.00 WIB AC Milan vs Salzburg

03.00 WIB Maccabi Haifa vs Benfica

03.00 WIB FC Copenhagen vs Borussia Dortmund

03.00 WIB Man City vs Sevilla

03.00 WIB Juventus vs PSG (SCTV)

03.00 WIB Chelsea vs Dinamo Zagreb



Daftar 12 Tim Lolos Babak 16 Besar Liga Champions 2022/2023

GRUP A

Napoli

Liverpool

GRUP B

Club Brugge

FC Porto