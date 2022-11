Isi Oli Mesin Mobil Melebihi Takaran Bisa Bikin Performa Mesin Turun

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Tren mengerjakan hal-hal tertentu sendiri atau bahasa kekiniannya DIY (do it yourself), sedang diminati banyak masyarakat termasuk pemilik mobil.

Seperti salah satunya adalah melakukan pengisian oli mesin mobil.

Pengerjaan tersebut sejatinya dinilai sah-sah saja. Namun demikian, menurut Auto2000 sebagai Authorized Main Dealer bagi kendaraan merek Toyota, akan ada resikonya, ketika salah dalam menakar volumenya. Misalnya dalam hal mengisi oli berlebih.

"Risiko mengisi oli mesin lebih dari takaran, dapat membuat performa mesin turun," ujar Aftersales Business Division Head Auto2000, Nur Imansyah Tara. Senin (31/10/2022).

Ia menjelaskan, tarikan mesin, terutama pada putaran tinggi akan terasa berat karena oli bersirkulasi melebihi kapasitas.

"Sehingga konsumsi bensin juga lebih boros karena mesin membutuhkan tenaga lebih besar untuk bergerak. Masalah ini akan berimbas pada kemampuan oli dalam melumasi dan membebani kerja pompa oli dalam mendistribusikan pelumas, " imbuhnya.

Potensi masalah lain yang dapat terjadi adalah timbulnya kebocoran yang sangat merugikan karena tekanan berlebih yang membebani mesin.

Kebocoran biasanya menyusup lewat seal yang kondisinya kurang baik dan dapat terlihat dari rembesan oli menetes keluar dari blok mesin.

"Adapun jika pengerjaan yang salah ini dilakukan dalam jangka panjang, usia pakai pompa dan filter oli mesin akan cepat menurun karena bekerja ekstra keras," pungkasnya.