Pupuk Subsidi Masih Sulit di Tuban Bikin Petani Kelabakan di Awal Musim Tanam

SURYA.co.id | TUBAN - Ketersediaan pupuk masih menjadi persoalan bagi petani di Kabupaten Tuban. Pasalnya, hingga kini petani masih mengeluh kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.

Bahkan di awal musim tanam kini, petani begitu merasakan kesulitan.

"Pupuk sangat sulit didapatkan untuk saat ini," kata Anam (52), warga Desa Karanglo, Kecamatan Kerek, Minggu (30/10/2022).

Ia menjelaskan saat ini sedang musim tanam jagung, namun pemupukan dilakukan secara terbatas.

Menurutnya pupuk bersubsidi seolah langka bahkan seperti menghilang di pasaran, kalaupun ada maka harus membeli dengan harga mahal.

Dengan adanya kondisi ini, para petani harus mengurangi jumlah penaburan pupuk pada tanaman jagung.

Hal itu bertujuan agar pupuk bersubsidi yang didapatkan cukup hingga masa panen tiba, namun di sisi lain juga berdampak pada produksi panen.

"Tanah seluas 700 meter persegi ini membutuhkan 3 paket pupuk bersubsidi, sedangkan hingga saat ini ia hanya mendapatkan satu paket pupuk bersubsidi harga Rp 300 ribu," ungkapnya.

Sementara itu, petani lain Paijan, menyatakan hanya mendapat tiga paket pupuk bersubsidi, tapi butuhnya sekitar 10 paket dalam satu musim panen.

Akhirnya beli di tempat lain dengan harga lebih mahal, meski jenisnya sama-sama subsidi.

Cuma karena beli di toko, maka pemilik toko mencari untung lebih.

"Kalau subsidi beli seharga Rp 300 ribu, beli di tempat lain ada yang Rp 550-560 ribu dengan jenis sama. Ya tetap dibeli karena butuh," pungkasnya.

Atas adanya perbedaan selisih harga tersebut, disinyalir ada permainan terkait penjualan pupuk bersubsidi.

Sekadar diketahui, untuk HET pupuk bersubsidi tahun 2022 jenis SP-36 Rp 2.400 per kilogram, ZA Rp 1.700 per kilogram, NPK Rp 2.300 per kilogram, urea Rp 2.250 per kilogram, pupuk organik Rp 800 per kilogram, organik cair Rp 20.000 per liter dan NPK khusus Rp 3.300 per kilogram.