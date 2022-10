PLN Jatim Gelar Konvoi 1.300 Kendaraan Motor Listrik untuk Peringati Hari Listrik Nasional ke -77

SURYA.co.id | SURABAYA - Semarakkan Hari Listrik Nasional (HLN) ke – 77, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur gelar konvoi 1.300 kendaraan listrik dan electric festival di DBL Arena, Surabaya.

General Manager PT PLN (Persero) UID Jawa Timur, Lasiran didampingi Direktur Distribusi PT PLN (Persero), Adi Priyanto, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, Nurkholis membuka gelaran konvoi yang diikuti oleh pegawai, mitra, dan komunitas Electric Vehicle serentak di 11 kota di Jawa Timur, Sabtu (29/10/2022).

General Manager PT PLN (Persero) UID Jawa Timur, Lasiran mengungkapkan konvoi 1.300 kendaraan listrik ini merupakan perjalanan panjang PLN untuk menumbuhkan iklim kendaraan listrik di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Konvoi 1.300 motor listrik ini sekaligus memecahkan Rekor MURI konvoi motor listrik terbanyak yang pernah dilakukan.

“Mengusung konsep The New PLN 4.0, Unleashing Energy and Beyond, PLN telah bertransformasi mengedepankan digitalisasi dalam setiap lini proses bisnis menjadi lebih efisien," kata Lasiran.

Mengusung salah satu aspirasi transformasi yakni Green dan sekaligus sebagai upaya mencapai net zero emission, PLN terus menggiatkan upaya-upaya untuk mengkampanyekan penggunaan energi bersih salah satunya melalui upaya electrifying lifestyle.

Lasiran menambahkan perjalanan panjang ini dimulai dari dikeluarkannya Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 55 Tahun 2019 tanggal 08 Agustus 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan yang kemudian ditindaklanjuti secara serius oleh PLN dengan pembangunan infrastruktur kendaraan listrik yakni Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

Direktur Distribusi PT PLN (Persero), Adi Priyanto menuturkan kolaborasi yang terjalin dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan kunci suksesnya pertumbuhan ekosistem EV di Jawa Timur.

"Kami mengucapkan selamat kepada Pemprov Jawa Timur atas penghargaan yang diperoleh sebagai daerah terbaik yang melakukan transisi energi, kegiatan kali ini merupakan wujud nyata tersebut. Semoga agenda-agenda kolaborasi lainnya untuk mewujudkan net zero emission segera berjalan dengan baik," jelas Adi.

Hingga saat ini tercatat sebanyak 150 SPKLU PLN telah tersebar di seluruh Indonesia dan 8 diantaranya berada di Jawa Timur. PLN pun memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 671/85/124.3/2022 tentang himbauan penggunaan KBLBB dan kompor induksi di Jawa Timur.

Hadir dalam kegiatan konvoi 1.300 kendaraan listrik, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memberikan acungan jempol atas konsistensi PLN menumbuhkan iklim kendaraan listrik di Jawa Timur.

"Hari bersejarah ini merupakan manifestasi partnership yang baik antara PLN dan Pemprov Jatim untuk mewujudkan lingkungan yang bersih. Nanti kami juga akan ada kolaborasi penanaman mangrove sebagai sedekah oksigen untuk mewujudkan green energy yang berkelanjutan. Konversi energi memang tidak bisa dielakkan semoga kita bisa mencapai dengan sebaik-baiknya," beber Khofifah.

Kegiatan konvoi diakhiri dengan Electric Festival yang menghadirkan pameran motor listrik, games menarik hingga penampilan bintang tamu, Biangindas, dan pemberian santunan kepada anak yatim serta dhuafa.

Sebelumnya, PLN juga telah memberikan sambung listrik gratis kepada 3.607 keluarga pra sejahtera yang dinyalakan secara serentak pada 27 Oktober 2022 dan 15 diantaranya tersebar di Balong, Ponorogo, Pacitan, Bondowoso dan Sukorejo. Sambung listrik gratis ini berasal dari donasi gaji Pegawai PT PLN (Persero).