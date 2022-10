Kepribadian Jungkook BTS Tuai Pujian saat Syuting Promo Piala Dunia Qatar

SURYA.CO.ID - Bukan hal yang mengagetkan ketika penggemar berbicara mengenai kepribadian baik yang dimiliki oleh member BTS.

Tak hanya di kalangan penggemar, sesama rekan artis pun setuju jika semua member BTS memiliki kepribadian dan attitude yang baik.

Baru-baru ini, kepribadian Jungkook BTS yang mendapat pujian dari penggemar.

Hal itu diakui penggemar saat Jungkook BTS sedang melakukan syuting untuk promosi Piala Dunia Qatar di Qatar, beberapa waktu lalu.

Beberapa penggemar bersaksi bahwa Jungkook BTS selalu menyapa dan tersenyum pada penggemar, meski baru tiba di bandara.

Pada hari kedua syuting, Jungkook BTS juga diketahui selalu melambaikan tangan pada penggemar yang hadir menonton proses syuting yang dia kerjakan.

Bahkan, member termuda BTS ini juga kedapatan memberikan minuman pada penggemar yang menunggu, lantaran cuaca saat itu cukup panas.

Tidak hanya berinteraksi dengan penggemarnya di Qatar, saat kepulangannya ke Korea netizen kembali dibuat takjub akan kepribadiannya.

Ketika keluar dari pintu bandara, Jungkook BTS terlihat meletakkan tas dan membungkukkan badannya 90 derajat untuk menyapa para penggemar dan awak media.

Jungkook Beri Spoiler soal Nasib BTS Tahun Depan

Jungkook BTS tiba-tiba beri spoiler soal nasib grupnya tahun depan saat memberikan pidato kemenangan, dalam ajang The Fact Music Awards 2022.

Seperti diberitakan sebelumnya, BTS mendapat Daesang atau penghargaan tertinggi dalam ajang The Fact Music Awards 2022.

Tak hanya satu, BTS mendapatkan tujuh penghargaan dengan nominasi berbeda dalam ajang tersebut.

Di antaranya, Artist of The Year (Bonsang), FANNSTAR Global Award, FANNSTAR Choice Award (2), FANNSTAR Most Voted, Idol Plus Popularity Award, dan Daesang.