BIODATA Lucky Sondakh Ayah Angelina Sondakh yang Meninggal Dunia Hari ini, Sempat Rayakan Ultah

SURYA.CO.ID - Berikut biodata Lucky Sondakh, ayah Angelina Sondakh meninggal dunia hari ini, Minggu (30/10/2022).

Melalui Instagram pribadi, Angelina Sondakh mengabarkan bahwa sang ayah meninggal dunia dalam usia 78 tahun.

"Inalilahi wainilahi rojiun," tulis Angelina Sondakh dengan emoji sedih di Instagram, Minggu (30/10/2022).

Angelina juga terlihat memanjang foto ayahnya semasa masih hidup dan mengungkapkan rasa sayangnya kepada sang ayah.

"Rest In Peace Dad...I Love You," tulisnya.

Baca juga: Ibunda Angelina Sondakh Ternyata Alami Penyakit Serius Sejak Lama, Kini Harus Rutin Berobat

Melansir Banjarmasin Post, sebelum Lucky Sondakh meninggal dunia, Angelina Sondakh sempat membuat pesta untuk sang ayah.

Saat itu Lucky Sondakh berulang tahun yang ke-78 pada 28 September 2022.

Dalam rangka merayakan ulang tahun ayahnya, Janda Adjie Massaid tersebut mengundang kerabat dekat untuk hadir di acara yang akan digelar pada Rabu (28/9/2022) mendatang.

Hal tersebut diketahui dari unggahan instagram Angelina Sondakh dalam akun pribadinya, @angelinasondakh, Senin (26/9/2022).

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari instagram stories @angelinasondakh, terdapat flyer undangan pesta ulang tahun Lucky Sondakh.

Tampaknya, acara ulang tahun tersebut akan digelar di Pondok the Sondakh, Kanonang, Sulawesi Utara.

Dalam captionnya, Angelina Sondakh mengatakan akan datang ke acara spesial ayahnya tersebut.

"Will be there Dad @profluckysondakh, " tulis Angelina Sondakh.

Tak sulit bagi Angelina Sondakh untuk menghadiri acara ulang tahun sang ayah pasalnya kondisi perekonomiannya kini telah kembali pulih.