Bekali Para Peserta Seleksi Terbuka 6 Kepala OPD di Nganjuk, Plt Bupati Tekankan 3 Syarat Ini

SURYA.CO.ID, NGANJUK - Pemkab Nganjuk buka seleksi terbuka (Open Bidding) enam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (PTP). Yakni Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Porabudpar, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Staf Ahli Bidang Perekonomian Keuangan dan Pembangunan, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, serta Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM.

Plt Bupati Nganjuk, H Marhaen Djumadi mengatakan, seperti halnya pada open bidding yang telah dilaksanakan, kali ini dalam pelaksanaan seleksi harus mengedepankan tiga syarat yaitu kemampuan manajerial, kompetensi sosio kultural dan kompetensi bidang.

"Kami ingin bagaimana reformasi birokrasi di Nganjuk berjalan sesuai yang kita harapkan. Untuk itu ke depannya seorang pejabat pemda harus mempunyai keberanian dalam melakukan sesuatu sesuai kemampuannya," tegas Marhaen saat memberikan arahan dan motivasi kepada ASN pejabat eselon III seiring dibukanyaseleksi terbuka untuk enam jabatan tinggi pratama, Sabtu (29/10/2022) lalu.

Selain itu Marhaen menyampaikan, seorang PTP atau Kepala OPD juga harus menjunjung tinggi transparansi birokrasi. Seperti yang saat ini telah dibangun di Nganjuk bahwa segala urusan pengisian jabatan harus berazaskan 'Nol Rupiah'.

"Maka harus dibangun transparansi birokrasi tersebut. Apalagi sekarang selalu digelorakan salam nol rupiah jadi benar-benar tanpa biaya," ujar Marhaen.

Karena itu Marhaen menekankan sebuah manajemen ASN harus by system. Agar semua kinerja dapat terlihat dan jelas, dengan jiwa kepemimpinan yang baik dan mampu menjadi panutan. "Jiwa leadership juga harus selalu dimiliki sehingga semua harus on the track," urainya.

Tidak lupa, Marhaen mengingatkan dengan perkembangan Nganjuk yang luar biasa sekarang ini ditekankan kepada seluruh OPD agar setiap kegiatan harus melibatkan masyarakat. Serta mampu mem-branding diri. Ini setelah banyak keberhasilan yang diraih Kabupaten Nganjuk sehingga mendapatkan berbagai penghargaan.

"Sudah banyak lomba yang berhasil dimenangkan oleh Nganjuk. Maka pejabat OPD juga harus bisa mem-branding semua kegiatan agar masyarakat mengetahui bahwa Nganjuk semakin hari semakin berkembang," tandasnya. ****