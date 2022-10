PLN Nusantara Power Bagikan Bantuan Rp 1,7 Miliar Bagi Masyarakat Sekitar Unit Kerja

SURYA.CO.ID, SURABAYA - PT PLN Nusantara Power (PLN NP) memperingati Hari Listrik Nasional 2022 dengan menggelar kegiatan Empati PLN NP di seluruh Unit kerjanya.

Program kepedulian dan empati perusahaan untuk masyarakat sekitar ini berhasil membagikan 7.246 paket donasi dengan total bantuan sebesar Rp 1,748 miliar.

"Donasi dirupakan dalam bentuk paket sembako dan bantuan uang tunai yang dibagikan untuk masyarakat berpenghasilan rendah di sekitar Unit PLN NP," kata Zubaida, Sekretaris Perusahaan PLN Nusantara Power, Jumat (28/10/2022).

Bantuan ini dibagikan secara serentak di 30 Unit kerja PLN NP yang tersebar di pelosok Nusantara pada Kamis, 27 Oktober 2022.

"Kegiatan Empati PLN NP merupakan salah satu upaya korporasi dalam mengokohkan semangat serta implementasi Pilar Sosial," jelas Zubaidah.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk rasa peduli dan empati perusahaan bagi masyarakat.

“Empati PLN NP hadir sebagai bentuk empati perusahaan untuk membantu meringankan beban masyarakat. Program ini kami hadirkan dalam banyak kesempatan, terutama saat masyarakat tengah membutukan bantuan. Empati PLN NP hadir membantu saat pandemi, bencana alam, menjelang hari raya, dan berbagai kesempatan lainnya,” ungkap Zubaidah.

Momen Empati PLN NP kali ini, selain untuk membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok, juga sekaligus sebagai ajang untuk berbagi kebahagiaan.

“Kami juga tengah berbahagia memperingati Hari Listrik Nasional, dimana PLN telah 77 tahun hadir tak henti memasok kebutuhan listrik bagi masyarakat," beber Zubaidah.

Pada Oktober ini juga, PLN NP bertransformasi menjadi sub holding PLN.

"Semoga langkah kami ke depan untuk memajukan perusahaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat bisa berjalan dengan lancar,” papar Zubaidah.

Empati PLN NP merupakan program sosial berkelanjutan yang diadakan oleh perusahaan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah di sekitar Unit PLN Nusantara Power.

Program ini menjadi transformasi dari program PJB Empati yang dilakukan korporasi jauh sebelum berganti nama menjadi PLN Nusantara Power.

Momen Empati PLN NP kali ini melibatkan seluruh Unit PLN Nusantara Power termasuk anak perusahaan.

Tercatat 29 Unit yang terdiri dari 11 Unit di Jawa, 15 Unit di luar Jawa, dan 3 anak perusahaan berpartisipasi dalam acara ini.

Unit di Jawa meliputi : UP Cirata, UP Muara Tawar, UP Gresik, UP Brantas, UP Paiton, UP Muara Karang, UBJOM Indramayu, UBJOM Pacitan, UBJOM Rembang, UBJOM Tanjung Awar-awar, dan Kantor Pusat PLN NP.

Sedangkan Unit di luar Jawa meliputi : UBJOM PLTD Suppa, UBJOM Kaltim Teluk, UBJOM Arun, UBJOM Tenayan, UBJOM Pulang Pisau, PLTMG/D Bawean, PLTU Anggrek, PLTU Ropa, PLTU Tembilahan, PLTU Belitung, PLTA Asahan 1, PLTU Tidore, PLTU Kendari, PLTU Bangka, dan PLTU Ketapang.

Sedangkan anap perusahaan meliputi PLN SC, PJB Investasi dan PJB Services Kantor Pusat.

