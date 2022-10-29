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Lirik Sholawat Badar Lengkap Arab, Latin dan Terjemahan Indonesia
Berikut bacaan atau lirik Sholawat Badar lengkap dengan tulisan Arab, latin serta terjemahan Indonesia.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
SURYA.CO.ID - Berikut lirik Sholawat Badar lengkap, dengan terjemahan Indonesia.
Sholawat Badar merupakan bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW yang disusun oleh ulama Tanah Air sekaligus tokoh Nahdlatul Ulama (NU), KH M Ali Mansyur.
Salah satu lirik Sholawat Badar yang tidak asing di telinga masyarakat Indonesia adalah, Shalaatullaah Salaamullaah ‘Alaa Thaaha Rasuulillaah yang artinya Semoga rahmat dan keselamatan Allah limpahkan kepada Thaha (Nabi Muhammad SAW) utusan Allah.
Simak Sholawat Badar Arab dan terjemahan selengkapnya:
صَـلا َةُ اللهِ سَـلا َمُ اللهِ عَـلَى طـهَ رَسُـوْلِ اللهِ
Shalaatullaah Salaamullaah ‘Alaa Thaaha Rasuulillaah
صَـلا َةُ اللهِ سَـلا َمُ اللهِ عَـلَى يـس حَبِيْـبِ اللهِ
Shalaatullaah Salaamullaah ‘Alaa Yaa Siin Habiibillaah
تَوَ سَـلْنَا بِـبِـسْـمِ اللّهِ وَبِالْـهَادِى رَسُـوْلِ اللهِ
Tawassalnaa Bibismillaah Wabil Haadi Rasuulillaah
وَ كُــلِّ مُجَـا هِـدِ لِلّهِ بِاَهْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ
Wakulli Mujaahidin Lillaah Bi Ahlil Badri Yaa Allaah
اِلهِـى سَـلِّـمِ اْلا ُمـَّة مِـنَ اْلافـَاتِ وَالنِّـقْـمَةَ
llaahi Sallimil Ummah Minal Aafaati Wanniqmah
وَمِنْ هَـمٍ وَمِنْ غُـمَّـةٍ بِاَ هْـلِ الْبَـدْرِ يـَا اَللهُ
Wamin Hammin Wamin Ghummah Bi Ahlil Badri Yaa Allaah
اِلهِى نَجِّـنَا وَاكْـشِـفْ جَـمِيْعَ اَذِ يـَّةٍ وَا صْرِفْ
Ilaahi Najjinaa Waksyif Jamii’a Adziyyatin Wahrif
مَـكَائـدَ الْعِـدَا وَالْطُـفْ بِاَ هْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ
Makaa idal ‘idaa wal thuf Bi Ahlil Badri Yaa Allaah
اِلهِـى نَـفِّـسِ الْـكُـرَبَا مِنَ الْعَـاصِيْـنَ وَالْعَطْـبَا
llaahi Naffisil Kurbaa Minal’Ashiina Wal’Athbaa
وَ كُـلِّ بـَلِـيَّـةٍ وَوَبـَا بِا َهْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ
Wakulli Baliyyatin Wawabaa Bi Ahlil Badri Yaa Allaah
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