Lirik Sholawat

Lirik Sholawat Badar Lengkap Arab, Latin dan Terjemahan Indonesia

Berikut bacaan atau lirik Sholawat Badar lengkap dengan tulisan Arab, latin serta terjemahan Indonesia.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
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Ilustrasi - Lirik Sholawat Badar lengkap 

SURYA.CO.ID - Berikut lirik Sholawat Badar lengkap, dengan terjemahan Indonesia.

Sholawat Badar merupakan bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW yang disusun oleh ulama Tanah Air sekaligus tokoh Nahdlatul Ulama (NU), KH M Ali Mansyur.

Salah satu lirik Sholawat Badar yang tidak asing di telinga masyarakat Indonesia adalah, Shalaatullaah Salaamullaah ‘Alaa Thaaha Rasuulillaah yang artinya Semoga rahmat dan keselamatan Allah limpahkan kepada Thaha (Nabi Muhammad SAW) utusan Allah.

Simak Sholawat Badar Arab dan terjemahan selengkapnya:

صَـلا َةُ اللهِ سَـلا َمُ اللهِ عَـلَى طـهَ رَسُـوْلِ اللهِ
Shalaatullaah Salaamullaah ‘Alaa Thaaha Rasuulillaah

صَـلا َةُ اللهِ سَـلا َمُ اللهِ عَـلَى يـس حَبِيْـبِ اللهِ
Shalaatullaah Salaamullaah ‘Alaa Yaa Siin Habiibillaah

تَوَ سَـلْنَا بِـبِـسْـمِ اللّهِ وَبِالْـهَادِى رَسُـوْلِ اللهِ
Tawassalnaa Bibismillaah Wabil Haadi Rasuulillaah

وَ كُــلِّ مُجَـا هِـدِ لِلّهِ بِاَهْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ
Wakulli Mujaahidin Lillaah Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

اِلهِـى سَـلِّـمِ اْلا ُمـَّة مِـنَ اْلافـَاتِ وَالنِّـقْـمَةَ
llaahi Sallimil Ummah Minal Aafaati Wanniqmah

وَمِنْ هَـمٍ وَمِنْ غُـمَّـةٍ بِاَ هْـلِ الْبَـدْرِ يـَا اَللهُ
Wamin Hammin Wamin Ghummah Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

اِلهِى نَجِّـنَا وَاكْـشِـفْ جَـمِيْعَ اَذِ يـَّةٍ وَا صْرِفْ
Ilaahi Najjinaa Waksyif Jamii’a Adziyyatin Wahrif

مَـكَائـدَ الْعِـدَا وَالْطُـفْ بِاَ هْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ
Makaa idal ‘idaa wal thuf Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

اِلهِـى نَـفِّـسِ الْـكُـرَبَا مِنَ الْعَـاصِيْـنَ وَالْعَطْـبَا
llaahi Naffisil Kurbaa Minal’Ashiina Wal’Athbaa

وَ كُـلِّ بـَلِـيَّـةٍ وَوَبـَا بِا َهْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ
Wakulli Baliyyatin Wawabaa Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

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