LIGA ITALIA: Jadwal, Klasemen - Top Skor, Papan Atas Panas, Rekor Unbeaten Napoli Berlanjut?

Berikut jadwal Liga Italia 2023/2023 matchday ke-12 yang akan berlangsung Sabtu - Selasa (29/10 - 1/11).

Pertandingan Liga Italia Serie A matchday ke-12 akan dibuka dua pertandingan seru. Terdiri pertarungan pimpinan klasemen Napoli menjamu tim yang dikenal sebagai pembunuh raksasa Sassuolo, Sabtu (29/10) pukul 20.00 WIB. Di lanjutkan pukul 23:00 WIB antara Lecce vs Juventus.



5 Urutan teratas bergolak

Performa Napoli musim ini sangat fenomenal. Di sepanjang musim 2022/2023, tim dengan ikon legenda Dieogo Maradona ini belum terkalahkan (unbeaten) di semua ajang.

Di Liga Italia, Napoli menyapu 9 kemenangan dari 11 laga. Dua lainnya berakhir draw. Sedang di Liga Champions, Napoli menyapu kemenangan 100 persen pada lima laga yang sudah di jalani babak grup.

Napoli memimpin klasemen dengan poin 29, berjarak tiga poin dari kejaran AC Milan di posisi kedua dengan 26 poin.

Lazio dan Atlanta yang berada di urutan ketiga dan keempat bersiap-siap menyalip AC Milan. Keduanya mengantongi poin 24, hanya selisih dua poin dari AC Milan.

AS Roma yang pekan lalu melorot ke uruta lima akibat dikalahkan Napoli 0 - 1 juga bersipa kembali masuk empat besar. AS Roma memiliki poin 22, hanya terpaut dua angka dari urutan tiga dan empat.

Jadi pekan ke 12 ini, akan terjadi gonjang-gajang urutan lima puncak klasemen Liga Italia.

Tim yang tersandung akan tergeser tim lain, Kecuali Napoli di puncak klasemen.

Jadwal Liga Italia matchday ke-12

SABTU 29 OKT

20:00 - Napoli vs Sassuolo

23:00 - Lecce vs Juventus

MINGU 30 OKT

01:45 - Inter vs Sampdoria

18:30 - Empoli vs Atalanta

21:00 - Cremonese vs Udinese

21:00 - Spezia vs Fiorentina

SENIN 31 OKT

00:00 - Lazio vs Salernitana

02:45 - Torino vs AC Milan

SELASA 1 NOV

00:30 - Verona vs Roma