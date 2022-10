Liga Inggris, Buntut Kemenangan Liverpool vs Mancity, Klopp Didenda Rp 465 Jt, Indonesia Mau Meniru?

SURYA.co.id I Pertandingan Liverpool vs Manchester City (Mancity) memang di matchday ke-11 memang telah berlalu.

Liverpool yang menjadi tuan rumah bersuka cita dengan kemenang The Reds 1 - 0 atas tamunya, The Blue Sky di Anfield, 16 Oktober lalu

Adalah Mohamed Salah yang menjadi pahlawan, lewat gol umpan roket kiper Liverpool Alisson Becker.

Alisson yang mengamankan bola serangan Mancity, dengan cepat menendang keras bola hingga melewati garis tengah lapangan.

Moh Salah kemudian menyambut dengan adu sprint dengan pemain belakang Mancity. Mo Salah memenangi adu cepat lari, hingga akhirnya tinggal berhadapan dengan kiper yang maju menyongsong bola. Moh Salah lalu menendang bola menyusur rumput dan gol, di pojok bawah gawang.

Gol Salah disambut sangat ekplosif oleh ribuan pendukung Anfield. Termasuk sang pelatih Liverpool, Jurgen Kloop.

Nah sambutan kegembiraan yang kelewat ekplosif dari Klopp inilah yang berbuntut masalah.

Saat itu pelatih asal Jerman terekam kamera mengeluarkan kata-kata kasar terhadap asisten wasit Gary Beswick saat menyambut gol Mohamed Salah guna membakar semangat timnya atas tim juara bertahan.

Gara-gara teriakan kalimat kasarnya, saat itu wasit mengusir Klopp dengan diganjar kartu. Tetapi hukuman kartu merah ternyata belum cukup.

Dikutip dari Livescore.com, Federasi Sepak Bola Inggris (FA) kini memberi hukuman tambahan berupa denda.

Nilainya tidak tanggung-tanggung Rp 465 juta.

Klopp telah meminta maaf atas tindakannya dan bisa menerima dakwaan awal Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA). Ia pun telah menjalani hukumannya.

"Jurgen Klopp didenda £30.000 karena melanggar aturan FA E3 selama pertandingan Liga Premier Liverpool melawan Manchester City FC pada Minggu 16 Oktober 2022," bunyi pernyataan FA.

"Manajer menerima bahwa perilakunya selama menit ke-86 tidak pantas, dan komisi pengatur independen menjatuhkan sanksinya selama sidang.

"Sanksi ini dapat diajukan banding oleh Jurgen Klopp atau FA setelah menerima alasan tertulis dari komisi pengatur independen."

Apa ya jadinya kalau hukuman Klopp itu diterapkan di Liga Indonesia?