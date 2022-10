Kadin Jatim: Transformasi Digital Jadi Solusi Industri Manufaktur di Tengah Krisis

Ketua Umum KADIN Jawa Timur, Adik Dwi Putranto (tengah) bersama Ketua Umum KADIN Surabaya Muhammad Ali Affandi (baju putih) dan Country Manager, Indonesia, EPICOR Adhi Firmansyah (nomor dua dari kanan) saat Industrial Roadshow and Business Forum for Automotive Manufacturing di SIER Surabaya.

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto menegaskan bahwa efisiensi melalui transformasi digital menjadi salah satu cara industri manufaktur untuk bisa bertahan saat menghadapi krisis.

"Industri manufaktur di Jatim ini sangat besar, kontribusinya terhadap nasional mencapai 23,41 persen. Ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui transformasi digital, terlebih disaat resesi membayangi dunia," kata Adik saat dialog bertajuk Industrial Roadshow and Business Forum for Automotive Manufacturing: Drive Business Efficiency and Profitability Through Powerful Solutions di Surabaya, Jumat (28/10/2022).

Salah satu industri manufaktur Indonesia yang memiliki potensi besar adalah industri otomotif, di mana industri ini terus mengalami pertumbuhan seiring dengan pertumbuhan kelas menengah.

Di tahun 2017, kelas menengah Indonesia mencapai 22 persen.

Saat ini hingga 5 tahun kedepan diproyeksikan akan mencapai 30 persen dan di tahun 2050 bakal menjadi 50 persen.

"Ini peluang untuk bisnis otomotif karena kelas menengah banyak. Jika transportasi umum belum tersedia dengan baik, pasti akan mengarah ke sana. Apalagi infrastruktur sudah bagus, jalur tol sudah tersambung," jelas Adik.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, industri manufaktur otomotif memang menjadi salah satu industri strategis nasional.

Secara nasional, pada kuartal kedua tahun 2022, manufaktur otpmotif telah mengalami pertumbuhan sebesar 7,35 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan industri secara umum yang mencapai 4,33 persen.

Sementara jumlah industri perakitan kendaraan roda 4 atau lebih mencapai 21 industri dengan total investasi sebesar Rp 140 triliun.

Dari investasi terbesar, 83,3 persen dari Jepang, sisanya dari Korea Selatan, China, dan Uni Eropa serta dalam negeri.

"Meski demikian, ada banyak tantangan yang harus dihadapi, salah satunya adalah isu perbaikan proses manufaktur dan isu pengurangan emisi gas karbon," ungkap Adik.

Hal itu harus ditangkap oleh pelaku bisnis otomotif dengan melakukan transformasi digital dan penggunaan teknologi canggih.

"Hal yang paling esensial dari adanya transformasi digital adalah bergesernya industri manufaktur manual ke industri manufaktur dengan sistem mobile," ungkapnya.