Liga Inggris, Jadwal - Siaran SCTV, Prediksi Manchester United vs WU, Chelsea vs Mantan Potter

SURYA.co.id I - Berikut jadwal pertandingan Liga Inggris matchday ke-14 yang akan berlangsung Sabtu - Minggu (29 - 30/10/2022).

Pertandingan Liga Inggris matchday ke-14 dihari Sabtu (29/10/2022) akan dibuka duel Leicter City vs Manchester City, pukul 18.00 WIB.

Setelah itu akan digelar lima pertandingan serentak pukul 21.00 WIB, terdiri Bournemouth vs Tottenham Hotspur, Brentford vs Wolverhampton Wanderer, Brighton & Hove Albion vs Chelsea, Crystal Palace vs Southampton, Newcastle United vs Aston Villa. Duel malam minggu ditutup 23:30 antara Fulham vs Everton



Di mana nonton siaran?

Semua pertandingan Liga Inggris di Vidio.com.

Laporan live detik perdetik perandingan bisa diikuti di Livescore.com atau google.livescore.com

Siaran Liga Inggris di SCTV

Siaran langsung Liga Inggris di SCTV (SCTV)



SCTV akan menyiarkan dua pertandingan pilihan. Belum ada konfirmasi pertandingan mana yang akan dipilih untuk tayangan langsung.

Namun kemungkinan besar adalah:

SABTU 29 OKTOBER - Pukul 23:30 WIB

Fulham vs Everton

MINGGU 30 OKTOBER - Pukul 23:15 WIB

Manchester United vs West Ham United

Baca juga: Jadwal Liga Inggris, Liga Spanyol dan Liga Italia, Top Skor - Klasemen, Siaran SCTV

Sejumlah pertandingan Liga Inggris matchday ke-14 yang paling menyedot perhatian antara lain:

Bigmatch 1

Arsenal vs Nottingham Forest

Minggu (30/10) - pukul 21.00 WIB

jadwal Liga Inggris matchday ke-14, Arenal vs Nottingham Forest, Minggu (30/10/2022). (AFP)

Pimpinan klasemen Liga Inggris Arsenal akan menjamu Nottingham Forest, tim juru kunci yang pekan lalu membuat letupan mengejutkan dengan menumbangkan Liverpool 1 - 0.

Sementa Arsenal pekan lalu untuk pertama kali bermain draw 1 - 1 di kandang Southampton. Sejauh ini baru Manchester City yang berhasil mengalahkan Arsenal dengan skor 3-2 dan baru Southampton yang memaksanya draw. Selebihnya, Arsenal menyapu dengan kemenangan.

Sebagai tuan rumah melawan Nottingham Forest, secara normal Arsenal jelas juah lebih diunggulkan. Tetapi kejutan Forest pekan lalu bisa menjadi penganggu Arsenal.