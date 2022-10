Unggahan Pertama Lesti Kejora Usai Kasus KDRT, Tampak Bahagia Tanpa Rizky Billar dan Banjir Doa Fans

SURYA.CO.ID - Setelah lama vakum Instagram karena kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kini Lesti Kejora terlihat kembali aktif.

Lesti Kejora bahkan sempat mengunggah foto terbaru di akun Instagram pribadinya, @lestykejora.

Dalam unggahan itu, istri Rizky Billar mengabadikan momen bersama tujuh temannya.

Yakni, Aurel Hermansyah, Dinda Hauw, Kesha Ratuliu, Melody Laksani, Margin Wieheerm, Shifa Hadju, dan Shania Indriani.

Ia juga menyematkan keterangan, "MasyaAllah. Mamayu" dalam unggahannya.

Unggahan terbaru Lesti Kejora

Tak lama setelah itu, unggahan Lesti Kejora banjir komentar dari rekan sesama artis dan juga warganet yang menyambut baik kembalinya pelantun lagu Kulepas Dengan Ikhlas itu.

richardricardoo : Dede is back

tengkushafick : Good to see you

fahrit_mufama_cetarrrr : Semngt yah kesyangnnnn

uyainaarshad : Bunda Lesti cantik sekali

Terlihat Bahagia Tanpa Rizky Billar

Sebelumnya, Lesti Kejora dengan penuh percaya diri memamerkan kebahagiaannya di media sosial, setelah heboh kasus KDRT yang dideritanya.

Lesti Kejora membagikan unggahan terbaru di Instagram pribadinya, Senin (24/10/2022).

Terlihat Lesti Kejora berkumpul bersama rekan-rekan sesama artis lainnya.