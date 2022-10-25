Liga Champions
LIVE SCTV Salzburg vs Chelsea: Simak Line-up dan Klasemen Liga Champions
Berikut Link Live Streaming Liga Champions RB Salzburg vs Chelsea LIVE SCTV, Selasa (25/10).
Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Iksan Fauzi
SURYA.co.id, - Berikut Link Live Streaming Liga Champions Salzburg vs Chelsea LIVE SCTV, Selasa (25/10).
Chelsea kali ini bakal menghadapi laga tandang melawan RB Salzburg di Red Bull Arena, Austria.
Laga Salzburg vs Chelsea akan dimulai pada jam 23.45 WIB malam ini.
Selain dapat disaksikan melalui siaran Vidio.com, pertandingan matchday kelima Liga Champions ini dapat disaksikan melalui LIVE SCTV.
Berikut Susunan Pemain dan Link Live Streaming Salzburg vs Chelsea
Susunan Pemain
RB Salzburg:
Phillip Kohn, Amar Dedic, Bernardo, Strahinja Pavlovic, Max Wober, Nicolas Seiwald, Lucas Gourna Douath, Maurits Kjaergaard, Luka Sucic, Noah Okafor, Adamu
Pelatih: Mathias Jaissle
Chelsea:
Kepa Arrizabalaga, Thiago Silva, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella, Kovacic, Connor Gallagher, Jorginho, Christian Pulisic, Havertz, Raheem Sterling, Aubameyang
Pelatih: Graham Potter
Link Live Streaming Salzburg vs Chelsea
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