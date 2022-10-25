Liga Champions

LIVE SCTV Salzburg vs Chelsea: Simak Line-up dan Klasemen Liga Champions

Berikut Link Live Streaming Liga Champions RB Salzburg vs Chelsea LIVE SCTV, Selasa (25/10).

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Iksan Fauzi
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AFP
Chelsea akan menghadapi RB Salzburg di laga matchday kelima Liga Champions 

SURYA.co.id, - Berikut Link Live Streaming Liga Champions Salzburg vs Chelsea LIVE SCTV, Selasa (25/10).

Chelsea kali ini bakal menghadapi laga tandang melawan RB Salzburg di Red Bull Arena, Austria.

Laga Salzburg vs Chelsea akan dimulai pada jam 23.45 WIB malam ini.

Selain dapat disaksikan melalui siaran Vidio.com, pertandingan matchday kelima Liga Champions ini dapat disaksikan melalui LIVE SCTV.

Para Pemain Chelsea merayakan gol yang dicetak lawan AC Milan dalam laga Liga Champions di San Siro, Italia, Rabu (12/10) dini hari
Para Pemain Chelsea merayakan gol yang dicetak lawan AC Milan dalam laga Liga Champions di San Siro, Italia, Rabu (12/10) dini hari (AFP)

Berikut Susunan Pemain dan Link Live Streaming Salzburg vs Chelsea

Susunan Pemain

RB Salzburg:

Phillip Kohn, Amar Dedic, Bernardo, Strahinja Pavlovic, Max Wober, Nicolas Seiwald, Lucas Gourna Douath, Maurits Kjaergaard, Luka Sucic, Noah Okafor, Adamu

Pelatih: Mathias Jaissle

Chelsea:

Kepa Arrizabalaga, Thiago Silva, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella, Kovacic, Connor Gallagher, Jorginho, Christian Pulisic, Havertz, Raheem Sterling, Aubameyang

Pelatih: Graham Potter

Link Live Streaming Salzburg vs Chelsea

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