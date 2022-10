Bank Jatim Raih Penghargaan Indonesia Finance Award 2022 dari Economic Review

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Bank Jatim kembali mengukir prestasi setelah berhasil meraih penghargaan dalam ajang Indonesia Finance Award V 2022 (IFA-V-2022) yang diselenggarakan oleh Economic Review bersama Indonesia Asia Institute, Ideku Group, dan Indonesia Leaders.

Event yang diselenggarakan secara virtual oleh Economic Review ini memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan terbaik di Indonesia baik dari sektor publik, swasta, BUMN, maupun BUMD.

Penjurian didasarkan pada kinerja keuangan perusahaan dan data publik yang diperoleh melalui website, annual report, serta info publik.

Berdasarkan hal tersebut, Economic Review menetapkan Bank Jatim sebagai penerima penghargaan 1st The Best Finance for Public Company Regional Development Bank Asset > Rp 100 triliun.

Pada kesempatan tersebut, Irlisa Rachmadiana, pendiri Economic Review turut menyampaikan selamat atas kinerja keuangan per Desember 2021 yang berhasil diraih.

"Semoga para pemenang Indonesia Finance Award ini dapat terus meningkatkan kinerja perusahaannya sehingga dapat turut berperan besar dalam peningkatan ekonomi di Indonesia," kata Irlisa, dalam rilis dari Bank Jatim, Selasa (25/10/2022).

Corporate Secretary Bank Jatim, Budi Sumarsono, yang mewakili Direktur Utama Busrul Iman mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penghargaan yang diterima.

“Kami juga berterima kasih kepada para stakeholder dan shareholder atas support yang selama ini diberikan kepada Bank Jatim. Semoga penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja," ungkap Budi.

Lebih lanjut Bank Jatim akan terus menunjukkan performa dan kinerja yang terus meningkat.

Hal tersebut tentunya sejalan dengan transformasi dan berbagai inovasi yang terus kami lakukan agar Bank Jatim tetap kompetitif di era digital.

"Selain itu kami juga berterima kasih kepada Jatimers (sebutan bagi karyawan bankjatim) yang telah berkomitmen dan bekerja dengan tulus demi meningkatkan kinerja perusahan serta memberikan pelayanan terbaik bagi para nasabah,” jelas Budi Sumarsono.

Berbagai layanan e-channel yang dimiliki Bank Jatim semakin menambah kenyamanan nasabah dalam bertransaksi dengan cepat dan aman, salah satunya melalui JConnect Mobile.

Dengan menggunakan JConnect Mobile, nasabah dapat dengan mudah melakukan transaksi perbankan dengan cepat, mudah dan aman.

Fasilitas terbaru yang dapat dinikmati oleh nasabah melalui layanan JConnect adalah BI-FAST.

Layanan ini merupakan salah satu layanan transaksi digital dari Bank Indonesia yang telah disematkan pada fitur JConnect Mobile.

Dengan BI-FAST, nasabah Bank Jatim dapat menikmati biaya transfer yang lebih murah, sebesar Rp. 2.500,- dengan limit transaksi maksimal Rp. 250 juta.

Layanan BI-FAST semakin melengkapi fitur JConnect Mobile Bank Jatim yang saat ini telah memiliki berbagai fitur untuk memudahkan transaksi keuangan perbankan.

Dengan JConnect sobat Bank Jatim dapat melakukan berbagai transaksi keuangan mulai dari pembelian pulsa, pengisian OVO atau Gopay, pembayaran iuran BPJS Kesehatan, pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, pembelian tiket pesawat dan kereta serta banyak lagi yang lainnya.