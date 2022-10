Jadwal Liga Champions di SCTV: Salzburg- Chelsea, Dortmund- Mancity, Inter- Plzen, Barca- Munchen

SURYA.co.id I - Berikut jadwal Liga Champions 2022/2023 matchday ke-5 yang akan berlangsung Selasa - Rabu (25 - 26 Oktober 2022) atau Selasa - Kamis dini hari waktu Indonesia WIB.

Jadwal Liga Champions matchday ke-5 akan dibukan duel seru Chelsea melawan tuan rumah Salzburg dan Inter Milan vs Viktoria Plezen.

Dua laga digelar dalam waktu bersamaan, Selasa (25/10/2022) pukul 23.45 WIB.

Chelsea dan Salzburg sedang bersaing ketat untuk memetik tiket babak 16 besar dari Grup E.

Chelsea memimpin klasemen Grup E dengan poin 7 dan Salzburg menempel dengan poin 6.

Siapapun yang menang dalam liga ini, akan mengunci tiket babak 16 besar dari Grup E.

Baca juga: Liga Champions: Peluang Tim Lolos 16 Besar di Tiap Grup, Jadwal - Siaran SCTV: Salzburg vs Chelsea



Di mana nonton siaran langsung Liga Champions?

1.Semua pertandingan Liga Champions akan bisa ditonton di TV Online Vidio.com (paket berlangganan)

2. Sebagian pertandingan bisa disaksikan di TV kabel, beIN Sport

3. LIVE SCTV

SELASA (25/10) malam - RABU dini hari

23: 45 - RB Salzburg vs Chelsea

02.00 - Borussia Dortmund vs Manchester City

RABU (26/10) - KAMIS dini hari.

23.45 Inter Milan vs Viktoria Plzen

02.00 - Barcelona vs Bayern Munchen

>>>>>>>>LINK LIVE STREAMING LIGA CHAMPIONS

>>>>>>>>LINK Live Skor

Top Skor Liga Champions 2022/2023 (hingga matchday ke-4)

Perburuan gelar pencetak gol terbanyak Liga Champions 2022/2023 berlangsung ketat. Para mesin gol tim, memiliki koleksi jumlah gol seragam.

5 Gol :

Erling Haaland (Mancity)

Moh Salah (Liverpool)

Frantzdy Pierrot (Maccaby Haifa)

Mislav Orsic (Dinamo Zagreb)

Robert Lewandowski (Barcelona)

Victor Boniface (Bodo/Glimt) - terhenti di babak kualifikasi Liga Champions

Baca juga: 7 Momen Top Liga Champions, Kejutan - Hasil, Daftar 5 Tim Lolos 16 Besar, Ada Tim non-Unggulan

Baca juga: Hattrick Pertama Mo Salah vs Angka 5 Keramat Para Top Scorer

Jadwal Liga Champions Matchday ke-5

SELASA, 25 Oktober 2022

(hingga Rabu dini hari WIB)

23: 45 - RB Salzburg vs Chelsea (LIVE SCTV)

23: 45 - Sevilla vs Copenhagen pukul

02.00 - Dinamo Zagreb vs AC Milan

02.00 - Celtic vs Shakhtar Donetsk

02.00 - RB Leipzig vs Real Madrid

02.00 - Borussia Dortmund vs Manchester City (LIVE SCTV)

02.00 - PSG vs Maccabi Haifa

02.00 - Benfica vs Juventu



RABU 26 OKTOBER

(Hingga kami dini hari WIB)

23.45 Club Brugge vs FC Porto pukul WIB

23.45 Inter Milan vs Viktoria Plzen pukul (LIVE SCTV)

02.00 - Napoli vs Rangers pukul dini hari WIB

02.00 - Ajax vs Liverpool

02.00 - Atletico Madrid vs Bayer Leverkusen

02.00 - Barcelona vs Bayern Munchen (LIVE SCTV)

02.00 - Tottenham Hotspurs vs Sporting CP

02.00 - Eintracht Frankfurt vs Marseille pukul 02.00 dini hari WIB