Aldi Bragi Tetap Senyum Bahagia Meski Boroknya Dibeber Ririn Dwi Aryanti, Siti Adira Ulang Tahun

SURYA.co.id - Aldi Bragi tetap menunjukkan senyum bahagia, meski sebelumnya boroknya sempat dibeber Ririn Dwi Aryanti.

Aldi Bragi tersenyum bahagia lantaran putrinya, Siti Adira Kania, baru saja merayakan ulang tahun.

Hal ini tampak dalam unggahan instagram pribadi Siti Adira.

Dalam unggahan tersebut tampak Aldi Bragi begitu bahagia merayakan ulang tahun Siti Adira yang dirayakan pada 2 Oktober 2022 lalu.

Siti Adira cuma menulis singkat dalam caption unggahannya, yakni:

"2 + 3 = 5"

Unggahan tersebut langsuny banjir ucapan selamat.

"Happy birthday coolest gurl ever"

"Happpy bday @adirakania ponakanku sayang

Wish u all the best"

"Happy birthday Dira"

Sebelumnya, terungkap penampilan terbaru Aldi Bragi setelah bercerai dengan Ririn Dwi Aryanti pada Desember 2021 lalu.

Penampilan Aldi Bragi ini diunggah sang anak, yakni Siti Adira Kania melalui instagram pribadinya.

Dalam unggahan tersebut, tampak foto Aldi Bragi mengenakan kemaja lengan panjang berwarna gelap.

Mantan suami Ririn Dwi Aryanti itu tampak memeluk putri tercintanya.