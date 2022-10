NIAT Baik Dewi Perssik pada Lesti Kejora yang Kini Mulai Manggung, Singgung Kontraknya di Indosiar

SURYA.CO.ID - Baru-baru ini, setelah Dewi Perssik terlibat emosi dengan pendukung Lesti Kejora dan Rizky Billar, ia menunjukkan niat baik pada sang pedangdut.

Dewi Perssik menjadi satu di antara orang terdekat Lesti Kejora yang sempat menyayangka keputusan sang artis untuk mencabut laporan KDRT.

Pembelaan Dewi Perssik itu kemudian mendapat kecaman dari penggemar Lesti Kejora dan Rizky Billar, karena dia dinilai terlalu ikut campur.

Melalui kanal Youtube Intens Investigasi, Dewi Perssik menyatakan kepeduliannya pada Lesti Kejora. Bahkan ketika dia tahu Lesti Kejora mulai manggung untuk pertama kalinya setelah laporan KDRT itu.

Melansir Tribunnews, Lesti Kejora ikut menjadi pengisi acara pada konser Betrand Peto bertajuk IT'S MY FIRST di Tennis Indoor Senayan pada Sabtu (22/10/2022) malam.

Sebelumnya, Lesti sempat dirawat di rumah sakit pasca alami KDRT, hingga kabar kerongkongan bergeser.

Kini Lesti kembali bernyanyi dan terlihat menikmati aksi panggungnya berduet dengan Betrand.

Dewi Perssik yang mengetahui hal tersebut ikut memberikan tanggapannya.

Pun ia turut menyinggung soal kerongkongan Lesti yang dikabarkan bergeser.

Namun demikian, Dewi Perssik tak lupa mengucap syukur istri Rizky Billar itu sudah kembali bernyanyi lagi.

"Sekarang sudah (tampil), abrakadabra," terang Dewi Perssik, dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Sabtu (22/10/2022).

"Yang katanya tenggorokan bergeser (sekarang) sudah bagus. Alhamdulillah ya," lanjutnya.

Kemudian is turut disinggung soal ramainya tagar boikot Lesti Kejora dan Rizky Billar atau Leslar.

Mantan istri Angga Wijaya mengatakan dirinya tak mau ikut memutus rezeki orang.