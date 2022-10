Yamaha Fazzio, Motor yang Cocok untuk Penuhi Gaya Hidup Anak Muda

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Layaknya motor Yamaha golongan MAXI (All New NMAX Connected dan All New Aerox Connected) dan motor sport (All New R15 Connected), Yamaha Fazzio motor keluaran teranyar Yamaha juga telah memiliki fitur canggih Yamaha Motorcycle Connect atau Y-Connect.

Teknologi ini membantu pemilik kendaraan untuk mengetahui kondisi sepeda motor miliknya.

Penyematan aplikasi Y-Connect itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gaya hidup anak muda saat ini agar semakin berkelas.

"Ketika sudah terkoneksi dengan aplikasi ini, beberapa informasi di smartphone pribadi bisa tampil melalui speedometer.

Jadi, desain classy saja tidak cukup, harus dibarengi dengan fitur premium yang canggih kayak aplikasi Y-Connect ini.

Langsung bisa terhubung dengan smartphone yang kita miliki jadi semakin praktis dan efisien,” ungkap Manager Promosi Yamaha STSJ, William Saputra. Sabtu (22/10/22).

Melalui aplikasi Y-Connect, lanjutnya, pengendara bisa mendapatkan update notifikasi berupa pesan masuk atau telepon sekalipun.

Jika sedang berada di luar dengan kondisi kendaraan terparkir, aplikasi ini akan memberikan notifikasi lokasi parkir terakhir kendaraan konsumen.

Kenyamanan pada Fazzio itu juga telah dibuktikan oleh salah satu pengguna Yamaha Fazzio Hybrid – Connected di Surabaya Raya, Jojo (27).

Ia mengaku jatuh cinta kepada skutik 125 cc ini sejak pertama kali meluncur.

Terlebih, skutik ini sudah menyematkan teknologi canggih yang dapat menunjang mobilitas pengendaranya.

“Awalnya saya memang mencari motor 125cc yang irit dan bisa diandalkan. Begitu tau Fazzio bisa terkoneksi dengan smartphone saya, langsung saya download. Ternyata aplikasi ini selain bisa ngasih notifikasi pesan atau telepon, bisa juga memberikan rekomendasi untuk service,” ungkap Jojo.

“Jadinya bisa langsung atur waktu untuk pergi ke bengkel dan pastinya berguna untuk menghindari kerusakan yang lebih parah,” tambahnya.

Hal yang paling Jojo sukai sendiri saat memanfaatkan aplikasi Y-Connect ketika bisa mengetahui konsumsi bahan bakar ketika berkendara.

"Kalau saya lebih sering manfaatin nih teknologi buat cek indikator bbm," tandasnya.

Sekadar informasi, kini, Yamaha Fazzio Hybrid – Connected dibanderol dengan harga Rp 23.857.000 (OTR SURABAYA) untuk tipe Neo.

Sedangkan untuk tipe lux dibanderol dengan harga Rp 24.159.000 (OTR SURABAYA).

Informasi lebih lanjut terkait fitur dan kecanggihan Yamaha dapat menghubungi CS resmi Yamaha STSJ di 08228 – 7777 – 898.

