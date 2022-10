Undian Simpedes, Warga Sedati Kabupaten Sidoarjo Dapat Mobil Ertiga dari BRI

SURYA.CO.ID, SIDOARJO – BRI Sidoarjo kembali bagi-bagi hadiah untuk nasabahnya.

Seorang warga Sedati mendapat hadiah Mobil Ertiga dalam pengundian Panen Hadiah Simpedes (PHS) yang digelar di Kantor Cabang BRI Sidoarjo, Jumat (21/10/2022).

Selain itu, ada seorang warga Sidoarjo mendapat mobil pikap, 13 orang nasabah dapat sepeda motor, dan lima orang mendapat LED TV dalam pengundian ini.

“Yang diundi kali ini adalah PHS periode Maret – Agustus 2022. Seperti kita tahu, program ini kita gelar dua kali dalam setahun. Setiap periodenya enam bulan,” kata Kepala Cabang BRI Sidoarjo, Lutfi Riza Hartawan di sela acara pengundian.

Total hadiah yang dibagikan kali ini sebesar Rp 640 juta.

Rinciannya, grand prize 1 mobil All New Ertiga, grand prize 2 All New Carry Puck UP, 13 unit sepeda motor dan lima LED TV.

“Semua nasabah berkesempatan untuk mendapat hadiah. Syaratnya juga gampang, cukup dengan saldo minimal Rp 100 ribu,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Lutfi juga menyampaikan, BRI sebagai Bank dan BUMN terbesar saat ini memiliki fungsi intermediasi dan perpanjangan tangan dari program-program pemerintah.

Tugasnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit sehingga roda perekonomian bisa berputar dan bergerak maju.

“Sebagai informasi saat ini BRI Kantor Cabang Sidoarjo menghimpun dana sebanyak Rp 1,4 triliun. Dana sebesar itu, rinciannya 50 persen berasal dari 15 BRI Unit yang tersebar di Kabupaten Sidoarjo. Dan 70 persennya atau sekitar Rp 980 miliar adalah tabungan Simpedes,” ungkapnya.

Jika saldo tabungan simpedes semakin bertambah, hadiah-hadiah yang bakal diberikan pun bakal semakin besar. Bisa tiga atau empat mobi, dan puluhan sepeda motor.

Selain itu dia menyebut, jika semakin banyak masyarakat Sidoarjo yang menabung di BRI, khususnya Simpedes, maka pihaknya pun semakin leluasa untuk menyalurkan kredit ke masyarakat, sehingga roda perekonomian bisa berputar dan bergerak maju semakin cepat.