SESAAT LAGI, Liga Inggris di SCTV: Chelsea vs MU, Pukul 23:00 WIB, PrediksiLine- Up, Link Streaming

SURYA.co.id I Biga match Liga Inggris Chelsea vs Manchester United akan digelar sesaat lagi, Sabtu (22/10) pukul 23.00 WIB.

Duel Chelsea vs Manchester United menjadi duel yang paling menyedot perhatian pekan ini.

Dua tim legendaris Inggris sedang bersaing ketat untuk posisi empat besar.

Chelsea di posisi 4, ditempel Manchester United di posisi ke 5 dengan jarak cuma satu poin, 20 poin banding 19 poin.

MU berhasil merapatkan jarak setelah di laga matchday ke-11 menang 2 - 0 atas Tottenham Hotspur.

Sementara Chelsea tertahan di kandang Brentford dengan skor o - 0.

Dengan cuma terpaut satu poin, pertandingan Chelsea vs Manchetser United akan menjadi sangat krusial bagi kedua tim.

Siapapun yang menang, akan nangkring di urutan empat klasemen. Sebaliknya jika draw, Chelsea yang tetap nangkring di zona terakhir Liga Champions tersebut.

Ronaldo mendapat arahanpelatih Erik ten hag saat masuk sebagai pemain pengganti (Bolasport)



Siaran Langsung SCTV:

Semua pertandingan Liga Inggris bisa disaksikan di Champions TV dan Vidio.com (paket berlangganan)

Laporan Live detik per detik pertandingan, bisa diikuti melalui Livescore.com atau google.livescore.com.

LIVE SCTV

SABTU (22/10/22) - Pukul 23.00 WIB Chelsea vs Manchester United



Prediksi Line-up

CHELSEA: 3-4-2-1

1Kepa Arrizabalaga (KIPER) - 14Trevoh Chalobah, 6Thiago Silva, 26Kalidou Koulibaly, 12Ruben Loftus-Cheek - 8Mateo Kovacic, 5 Jorginho, 21Ben Chilwell, 17Raheem Sterling - 19Mason Mount, 9 Pierre-Emerick Aubameyang

MANCHESTER UNITED: 4-2-3-1

10Marcus Rashford (PENYERANG) - 25 Jadon Sancho, 8Bruno Fernandes, 21Antony - 17Fred, 18Casemiro - 23Luke Shaw, 6Lisandro Martinez, 19Raphael Varane, 20Diogo Dalot - 1David De Gea (KIPER)

Berikut jadwal lengkap Liga Inggris Matchday ke-12

SABTU 22 OKTOBER

18:30 - Nottingham Forest vs Liverpool

21:00 - Everton vs Crystal Palace

21:00 - Manchester City vs Brighton & Hove Albion

23:30 - Chelsea vs Manchester United

MINGGU 23 OKTOBER

20:00 - Aston Villa vs Brentford

20:00 - Leeds United vs Fulham

20:00 - Southampton vs Arsenal

20:00 - Wolverhampton Wanderers vs Leicester City

22:30 - Tottenham Hotspur vs Newcastle United

SELASA 25 OKTOBER

02:00 - West Ham United vs AFC Bournemout