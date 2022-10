Link Nonton Liga Spanyol, Sabtu Malam - Dini Hari, Real Madrid vs Sevilla, Rekor Ubeaten Berlanjut?

SURYA.co.id I Pimpina klasemen Liga Spanyol Laliga, Real Madrid akan menjalani laga di markasnya Santiago Barnebau di matchday ke-11, malam dini hari ini pukul 02.00 WIB Minggu (23/10/2022).

Lawan ke-11 yang akan dihadapi adalah Sevilla, tim urutan empat musim lalu, yang kini terpental jauh di urutan 12 klasemen sementara.

Real Madrid sedang di atas angin. Tim Ibu Kota dengan status juara bertahan ini, saat ini menjadi satu-satunya tim yang tak terkalahkan (unbeaten). Di dua laga sebelumnya, Real Madrid mencukur rival sengitnya Barcelona 3 - 1 di matchday ke 9 dan tuan rumah Elche 0 - 3 di matchday ke-10.

Rekor tanding 10 laga Madrid, menyapu 9 kemenangan, termasuk duel paling seru menjamu Barcelona.

Satu-satunya tim yang mampu menahan Real Madrid dengan skor 1 - 1 adalah Osasuna.

Baca juga: Daftar Tim Lolos 16 Besar Liga Champions: Real Madrid, Bayern Munchen, Man City Hingga Napoli

Jadwal Liga Spanyol - Striker Real Madrid Karim Benzema siap main di laga Real Madrid vs Sevilla, malam dini hari ini, Minggu (23/10/2022) pukul 02.00 WIB. (Twitter.com @realmadriden)

Sebaliknya, Sevilla yang malam ini akan bertamu, dalam kondisi limbung. Sevilla yang musim lalu finis di urutan ke-empat kali ini terlempar di urutan 12. Bahkan Sevilla sempat menghuni zona degradasi dalam beberapa pekan awal.

Rekor Sevilla, dalam 10 pertandingan Laliga musim ini, baru dua kali merasakan menang. Delapan laga lainnya, 4 berakhir draw dan 4 kali kalah.

Baca juga: Rekor 4 Tim Tak Terkalahkan di Liga Italia, Spanyol, Inggris, Prancis, Inggris, hingga Liga Jerman

Di mana menonton siaran langsung liga Spanyol

Liga Spanyol Laliga bisa disaksikan dalam siaran langsung di beIN Sport TV dan Live Streaming Vidio.com

Laporan live detik perdetik pertandingan bisa diikuti di Livescore.co atau google.livescore.com

>>>>>>>>>LINK LIVE STREAMING

>>>>>>>>>LINK LIVESCORE

Jadwal Liga Spanyol Matchday ke-11

SABTU 22 OKTOBER

19:00 - Rayo Vallecano vs Cadiz

21:15 - Real Valladolid vs Real Sociedad

23:30 - Valencia vs Mallorca

MINGGU 23 OKTOBER

02:00 - Real Madrid vs Sevilla

19:00 - Espanyol vs Elche

21:15 - Real Betis vs Atletico Madrid

23:30 - Girona vs Osasuna

23:30 - Villarreal - Almeria