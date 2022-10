Liga Inggris: Oh Liverpool, Buruk Nian Nasibmu, Ditekuk Tim Zona Degradasi, Dendam Mantan Terbayar

SURYA.co.id I Kekhawatiran para pendukung soal Liverpool anti-klimaks menjadi kenyataan.

Setelah eferia atas kemenangan big match 1 - 0 melawan Manchester City (Mancity) dan pesta gol 7-1 di kandang Rangerspada Liga Champions, kedigdayaan Liverpool mendadak hilang di Liga Inggris matchday ke-12 malam tadi.

Menghadapi tim promosi Notingham Forest, yang sekaligus penghuni zona degradasi, Liverpool justruk bertekuk lutut dengan skor 1 - 0 di matchday ke-12 Sabtu (22/10/2022) yang baru berakhir beberapa menit lalu.

Kondisi ini mirip dengan eforia Liverpool saat menang 9 - 0 atas Beounemouth. Tak lama setelah eforia ketika itu, Liverpool kehilangan power, tidak mampu memetik kemenangan dalam sejumlah pertandinga. Yang paling memalukan adalah saat digunduli di kandang Napoli dengan skor 4 -0 di Liga Champions.

Dipantau SURYA dar laporan Livescore.com, di laga melawan Nottingham Forest, Liverpool mengusasi bola hingga 75 persen.

Namun anak-anak asuhan Jurgen Klopp hanya mampu muter - muter di sekiatar kota pinalti, dan kebingungan cara memasukkan gol ke gawang lawan.

Tuan rumah yang Nootingham Forest menumpuk pemain di barisan pertahanan dan hanya sesekali melakukan counter attack.

Satu serangan cepat berhasil menjadi menjadi gol.

Adalah Taiwo Awoniyi, mantan pemain Liverpool 'penuh dendam' yang berhasil mempermalukan mantan timnya ini. Awoniyi mencetak gol lewat sebuah serangan cepat di menit 55.

Dikutip dari Livescore, Awoniyi selama 6 tahun berstatus sebagai pemain Liverpool. Namun selama itu pula, ia tidak pernah sekalipun bermain bersama Liverpool. Ia lebih banyak dipinjamkan ke tim lain.

Pada musim panas lalu, Ia dibeli Nottingham Forest yang mendapat promosi ke Liga Inggris.

Ini merupakan pertemuan pertama Awoniyi dengan mantan timnya. Awoniyi pun bisa mengepalkan tinju ke udara setelah membobol gawang mantan timnya. Mantan tim yang merekrutnya, tapi sama sekali tidak meliriknya dalam setiap pertandingan.



Berikut jadwal lengkap Liga Inggris Matchday ke-12

SABTU 22 OKTOBER

18:30 - Nottingham Forest vs Liverpool

21:00 - Everton vs Crystal Palace

21:00 - Manchester City vs Brighton & Hove Albion

23:30 - Chelsea vs Manchester United (LIVE SCTV)



MINGGU 23 OKTOBER

20:00 - Aston Villa vs Brentford

20:00 - Leeds United vs Fulham

20:00 - Southampton vs Arsenal

20:00 - Wolverhampton Wanderers vs Leicester City

22:30 - Tottenham Hotspur vs Newcastle United

SELASA 25 OKTOBER

02:00 - West Ham United vs AFC Bournemout