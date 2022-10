Re.juve Raih Penghargaan Continuous Clean Label Product of the Year 2022 dari Marketeers

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA – PT Sewu Segar Primatama melalui merek dagang Re.juve meraih penghargaan dalam kategori Continuous Clean Label Product of the Year yang diselenggarakan secara langsung oleh Marketeers.

Penghargaan atas upaya Re.juve dalam mempelopori dan mengkampanyekan prinsip Clean Label ini merupakan kali kedua setelah meraih penghargaan di CMO Asia Award 2022 yang diselenggarakan di Singapura.

"Dalam mengkampanyekan prinsip Clean Label ini, beberapa upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan kampanye terintegrasi dari sisi online maupun offline dengan menggelar berbagai forum diskusi, dan seminar bersama komunitas, yang salah satunya membahas mengenai nutrisi alami yang baik untuk tubuh serta Clean Label itu sendiri," kata Sari Siswarni, Associate Director Sales & Marketing Re.juve, Rabu (19/10/2022).

Terdapat syarat produk yang benar-benar dapat disebut Clean Label seperti yang diterapkan oleh Re.juve, yaitu produk yang terbuat dari bahan-bahan alami tanpa bahan artifisial, minim proses, komposisi, klaim, serta proses pengolahannya dilakukan secara jujur dan transparan, tanpa ada yang disembunyikan sedikit pun.

Selama ini konsumen sering kurang familiar dengan istilah komposisi dan klaim yang cukup rumit dalam suatu produk, terutama bahan pengawet dan/atau pengental, serta bahan lainnya yang mungkin ditambahkan.

"Berbeda dengan Re.juve yang hanya menggunakan bahan-bahan alami dan mencantumkannya dengan jelas serta mudah dipahami. Hal ini selalu diterapkan oleh Re.juve secara konsisten, karena konsumen berhak mengetahui apa yang sebetulnya mereka konsumsi, what you see is what you get," jelas Sari.

Karena itu, pihaknya merasa bangga dan berterima kasih kepada Marketeers atas apresiasi yang diberikan kepada Re.juve untuk gerakan Clean Label yang mereka lakukan, khususnya di Indonesia.

"Mungkin Re.juve merupakan satu-satunya brand di Indonesia yang 100 persen berkomitmen dan konsisten dalam menerapkan prinsip Clean Label ini. Tentunya, penghargaan ini merupakan buah dari kerja keras keluarga Re.juve, semoga dengan penghargaan ini kami terus termotivasi agar selalu menjunjung tinggi integritas untuk memberikan produk-produk yang lezat, sehat, dan jujur bagi konsumen Re.juve," ungkap Sari.

Selain melakukan kampanye melalui kegiatan forum diskusi dan seminar, Re.juve juga membuka akses kepada konsumen untuk melihat proses pembuatan produk dari hulu ke hilir melalui program factory visit di True Cold-Pressed Production Facility Re.juve yang sudah bersertifikasi HACCP.

Terbukanya akses ini bertujuan agar konsumen dapat melihat semua proses pembuatan, mulai dari pemilihan bahan, pencucian sayur organik, buah segar, dan rempah segar yang dicuci dengan air minum berklorinasi, lalu dibilas sebanyak tiga kali dengan air murni (reverse osmosis water).

"Hingga pengolahan produk dengan teknologi High Pressure (HPP) pertama di Indonesia yang membuat produk Re.juve lebih aman untuk dikonsumsi, menjaga kandungan nutrisi di dalamnya, sekaligus memperpanjang umur simpan produk," pungkas Sari.