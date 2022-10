MALAM INI Liga Spanyol - Liga Inggris: Barcelona vs Villareal, Link Live Skor - Streaming

SURYA.co.id I Liga Spanyol matchday ke-10 masih menyisakan tiga pertandingan yang akan digelar Kamis (20/10/2022) malam ini atau Jumat dini hari WIB. Tujuh pertandingannya lainnya telah rampung digelar Selasa - Rabu.

Pertandingan seru di Liga Spanyol malam ini akan tersaji dalam laga Barcelona vs Villareal, pukul 02.00 WIB (Jumat dini hari).

Barcelona di matchday ke-9 lalu dipecundangi di markas musuh abadinya, Real Madrid di Santiago Barnebau.

Barca kalah 3 - 2. Akibat kekalahan itu, Barca harus pulang dengan patahnya rekor terkalahkan, plus harus menyerahkan pimpinan klasemen kepada Real Madrid.

Kini di matchday ke-10, Barcelona akan bermain di kandang menjamu Villareal.

Ini bisa disebuat laga mencari obat penawar lara bagi Barcelona.

Striker Barcelona Robert Lewandowski mandul dalam tiga pertandingan terakhir Barcelona, termasuk dalam laga Elclasico saat Barcelona ditekuk Real Madrid 3- 1 di matchday ke-9 akhir pekan lalu. (AFP)

Pasukan Xavi Hernandes wajib menang. Jika draw atau kalah, Blaugrana akan semakin jauh tertinggal dari sang musuh utama Real Madrid.

Untuk sementara Barcelona tertinggal enam poin, setelah Real Madrid semalam menang di kandang Elche dengan skor 0 - 3. Barcelona mengemas 22 poin, Madrid 28 poin.

Menghadapi Villareal malam ini, kalkulasi di atas kertas, Barcelona akan bisa mengatasinya.

Villareal yang saat ini berada di papan tengah klasemen. Rekor tanding Villareal tidak terlalu moncer. Dari delapan pertandingan yang dijalaninya, baru tiga kali memetik kemenangan. Sisanya, tiga kali draw, dan dua kali kalah.

Jadwal Liga Spanyol malam ini (Jumat dini hari)

00:00 - Almeria vs Girona

01:00 - Osasuna vs Espanyol

02:00 - Barcelona vs Villarreal



Hasil Rabu - Kamis dini hari

Elche 0 - 1 Real Madrid

Real Sociedad 1 - 0 Mallorca

Cadiz 0 - 0 Real Betis

Real Valladolid 4 - 1 Celta Vigo

Atletico Madrid 1 - 1 Rayo Vallecano

Getafe 2 - 2 Athletic Bilbao

Sevilla 1 - 1 Valencia

Villarreal 2 - 0 Osasuna

>>>>>>>>>LINK LIVE STREAMING Liga Spanyol

>>>>>>>>>LINK LIVE SKOR