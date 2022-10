Holding Perkebunan Sabet Penghargaan The Best State Owned Enterprised 2022

Direktur PTPN V Jatmiko Santosa saat menerima penghargaan The Best State Owned Enterprise (SOE) 2022. Jatmiko berhasil menakhodai dan mentransformasi PTPN V hingga mencatat kinerja gemilang dengan laba Rp1,3 triliun pada 2021 yang merupakan terbesar sepanjang sejarah.

SURYA.co.id | SURABAYA - Induk PT Perkebunan Nusantara IX, Holding Perkebunan Nusantara III Persero berhasil meraih penghargaan sebagai perusahaan perkebunan Badan Usaha Milik Negara terbaik atau The Best State Owned Enterprised (SOE) tahun 2022.

Dalam kegiatan malam penganugerahan Islamic Finance Summit and The Best SOE 2022, penghargaan The Best State Owned Enterprise turut diraih anak perusahaan Holding Perkebunan Nusantara III Persero yang beroperasi di Bumi Lancang Kuning, Provinsi Riau, PT Perkebunan Nusantara V.

Holding Perkebunan Nusantara III, perusahaan yang bergerak di bidang agrobisnis itu menjadi bagian BUMN terbaik dengan predikat sangat baik.

Sementara anak perusahaannya, PTPN V meraih predikat Excellent bersama sejumlah perusahaan non perbankan lainnya seperti Kimia Farma, Jasa Raharja, Bukit Asam, PGN, dan lainnya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi dan Chairman Infobank Joko Suyanto menyerahkan langsung penghargaan tersebut kepada Direktur PTPN V, Jatmiko Santosa.

Fathan mengapresiasi perusahaan BUMN dengan kinerja keuangan terbaik di Indonesia sepanjang 2021 dan berharap perusahaan plat merah tersebut dapat memberikan manfaat secara luas kepada masyarakat.

"Penghargaan ini adalah tolak ukur kinerja BUMN yang jelas, bagaimana performa, akuntabilitas, GCG (good corporate governance) dan lainnya. Untuk itu, selama kepada BUMN yang telah menorehkan kinerja terbaik. Semoga dapat memberikan manfaat luas kepada bangsa dan masyarakat," kata Fathan, dalam rilisnya, Kamis (20/10/2022).

Joko Suyanto menambahkan bahwa penghargaan tersebut didasarkan pada kinerja basis finansial perusahaan BUMN.

Secara keseluruhan, terdapat 127 BUMN yang dinilai.

Selain keuangan, GCG, manajemen resiko, efisiensi, serta rentabilitas menjadi bagian dari penilaian oleh tim juri.

"(Penilaian penghargaan ini) intinya adalah basis kinerja keuangan. Tapi ada (juga) hal kualitatif, mengenai GCG dan risk management juga kita lihat. Selamat kepada seluruh BUMN yang memiliki kinerja terbaik," papar Joko.

Penghargaan itu sendiri merupakan hasil riset yang dilaksanakan secara independen dan akuntabel oleh Biro Riset Infobank (BiRI) terhadap kinerja 127 perusahaan BUMN sepanjang 2021.

Hasilnya, Holding Perkebunan Nusantara III Persero yang berhasil mencatatkan kinerja keuangan sangat baik dan tercatat memiliki aset hingga Rp144,63 triliun pada 2021 lalu didapuk sebagai BUMN dengan kinerja keuangan peringkat ke lima terbaik.