Polisi di Tuban Ultimatum Penjual Pupuk Subsidi di Atas HET, Juga Buka Pengaduan 24 Jam

SURYA.CO.ID, TUBAN - Fenomena kenailkan harga pupuk subsidi di Kabupaten Tuban, menjadi perhatian bagi kepolisian setempat.

Harga pupuk subsidi ditengarai dijual di atas harga eceran tertinggi (HET), hingga memberatkan petani.

"Informasi terjadi fenomena kenaikan harga pupuk subsidi di atas HET," kata Kasat Reskrim Polres Tuban, AKP M Gananta kepada wartawan, Rabu (19/10/2022).

Perwira pertama itu menjelaskan, adanya informasi tersebut, tim penyidik reskrim langsung terjun ke sejumlah kios pupuk.

Namun hasil dari pengecekan, beberapa kios resmi tidak terdapat stok pupuk.

"Kami sudah cek 4-5 kios, namun tidak ada ketersediaan," terangnya.

Gananta menambahkan, pihak Satreskrim akan membuka aduan pelayanan terkait permasalahan pupuk 1x24 jam.

Ia juga meminta kerja sama dari masyarakat, jika ada informasi agar disampaikan kepada polisi.

"Jika ada yang menjual di atas HET akan kami tidak dengan undang-undang perdagangan," pungkasnya.

Sekadar diketahui, untuk HET pupuk bersubsidi tahun 2022 jenis SP-36 Rp 2.400 per kilogram, ZA Rp 1.700 per kilogram, NPK Rp 2.300 per kilogram, urea Rp 2.250 per kilogram, pupuk organik Rp 800 per kilogram, organik cair Rp 20.000 per liter dan NPK khusus Rp 3.300 per kilogram.