Liga Inggris Rabu Malam Ini, MU vs Tottenham, Liverpool vs WU, dan The Bees vs Chelsea, Live Skor

SURYA.co.id I Berikut jadwal Liga Inggris matchday ke-12 yang akan berlangsung Rabu (19/10/2022) malam atau Kamis dini hari WIB.

Ada lima pertandingan Liga Inggris yang digelar malam ini. Empat pertandingan digelar serentak pukul o1.30 WIB, terdiri:



AFC Bournemouth vs Southampton

Brentford vs Chelsea

Liverpool vs West Ham

Newcastle United vs Everton

Man United vs Tottenham

Satu pertandingan lagi, pertandingan big match akan digelar sebagai penutup duel Liga Inggris malam ini adalah: MANCHETSER UNITED vs TOTTENHAM HOTSPURS, pukul 02.15 WIB.

Seyogyanya big match Arsenal vs Mancity juga dijadwalkan malam ini. Namun jadwal kemudian ditunda karena berbarengan dengan jadwal Arsenal sedang memainkan laga tunda di Liga Eropa melawan PSV.



BIG MATCH 1

Brentford vs Chelsea

Kamis (20/10/2021) - Pukul 01.30 WIB

Para pemain Chelsea merayakan kemenangan. Chelsea menang 2 - 0 di kandang Leeds United matchday ke-11 akhir pakan lalu. (AFP)

Chelsea membawa dua misi ke markas The Bees Brentford di matchday ke-12. Misi pertama adalah melanjutkan empat kemenangan beruntun di bawah pelatih baru, Graham Potter.

Misi kedua, memetik kemangan untuk mendekati puncak klasemen yang kini ditempati Arsenal.

Dikutip dari Livescore.com, Chelsea berada di posis keempat dengan poin 19. Cuma berjarak empat poin dari Manchester City dan Tottenham Hotspur di posisi kedua dan ketiga dengan sama-sama mengantongi 23 poin.

Peluang Chelea menempel cukup terbuka, lantaran memiliki satu sisa pertandingan yang tertunda. Chelsea baru memainkan 9 laga, sedang Mancity dan Tottenham sudah memainkan 10 pertandingan.

Pimpinan klasemen masih ditempati Arsenal dengan poin 27. Chelsea butuh tambahan delapan poin lagi untuk menyamainya.

Misi Chelsea tidaklah semudah membalik tangan. Brentford, tim dengan Julukan The Bees (si Lebah) terkenal tangguh di kandang. Tercatat musim ini baru sekali kalah di kandang. Satu lagi, tim ini pernah membuat kejutan, di pertemuan terakhir dengan menaklukkan Chelsea di Stamford Bridge dengan skor telak 1 - 4

BIG MATCH 2