Dukung International Conference on Da’wa & Communication UINSA, Instaperfect Beri Produk ke Pemateri

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Brand kosmetik Instaperfect ikut ambil bagian dalam acara International Conference On Da’wa & Communication (ICONDAC).

ICONDAC diselenggarakan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya (UINSA) pada 18-19 Oktober 2022 di Amphiteater gedung Twin Tower UINSA.

ICONDAC sendiri merupakan kegiatan bertaraf internasional yang menjadi agenda rutin setiap memperingati Dies Natalis Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINSA.

Ini menjadi tahun keempat ICONDAC diselenggarakan.

Dengan mengusung tema Da’wa and Communication in the Era of Society 5.0: The Co-Existence of Humanism Values, panitia mengundang sejumlah profesor dan guru besar.

Di antaranya, Huey Rong Chen dari Chineese Culture University, Taiwan.

Kemudian, Rusli bin Ahmad dari Universiti Malaysia Sarawak, Malaysia.

Ada pula Syekh Isham Yusuf dari Nurul Bayan International, Egypt.

Serta tiga profesor yang berasal dari UINSA, yaitu Muzakki, Nur Syam, dan Abd. Halim.

Pada hari pertama, ICONDAC lebih berfokus pada pemaparan pemateri mengenai dakwah, film serta mengulas bacaan Al Quran.

“Kemarin (hari pertama) lebih banyak narasumbernya, kita tidak hanya sharing tentang dakwah aja tapi juga tentang dunia film, terus bagaimana pembacaan Al-Quran yang baik dan benar,” ucap seorang peserta, Annisa Jinan.

Sedangkan pada hari kedua, presentasi bagi penulis yang sudah mendaftarkan karyanya.

Sebagai bentuk dukungan Instaperfect terhadap acara tersebut, brand yang mengklaim sebagai halal glam makeup ini, memberikan cinderamata berupa beberapa produk kepada para pemateri.

Annisa selaku promotor Instaperfect dalam acara tersebut mengatakan, itu bentuk apresiasi atas terselanggaranya kegiatan bertajuk islami yang sejalan dengan image Instaperfect sebagai produk halal.

Tak hanya itu, cara tersebut sekaligus mempromosikan agar pemateri mengenal produk Instaperfect yang saat ini belum banyak dijual di luar negeri.

“Karena ini acara Islami bertajuk dakwah yaa, apalagi internasional."

"Kami ingin muslim di luar sana dapat mengenal produk Instaperfect yang sudah dijamin halal walaupun belum tentu tersedia di negara mereka."

"Untuk di Surabaya, produk Instaperfect bisa dibeli di store Wardah Tunjungan Plaza 3,” ucap Annisa.