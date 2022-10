Liga Inggris - Spanyol, Malam Ini - Jumat: Jadwal Main MU dan Chelsea, Barcelona dan Real Madrid

SURYA.co.id I Berikut jadwal pertandingan Liga Inggris dan Liga Spanyol yang akan digelar tengah pekan ini, mulai Rabu (19/10/2022) dini hari ini hingga Jumat (21/10/22) dini hari.

Liga Primer Inggris memasuki matchday ke-12 tengah pekan ini. Namun ini merupakan pertandingan ke-11 lantaran satu pertandingan ditunda akibat meninggalnya Ratu Elizabeth II.

LIGA INGGRIS

Liga Ingggris matchday ke-12, Rabu - Jumat (19-21/10/2022) akan dimulai malam dini hari ini, pukul 01.30 WIB. Ada dua pertandingan pembuka, yaitu pukul 01:30 WIB - Brighton & Hove Albion vs Nottingham Forest dan pukul 02:15 WIB antara Crystal Palace vs Wolverhampton Wanderers.



Pertandingan seru akan terjadi di hari Kamis (20/10/2022) dini hari. Ada bigmatch Manchester United vs Tottenham Hotspur dan Liverpool vs West Ham United.

Semestinya bigmatch Arsenal vs Mancity juga dijadwalkan di hari Kamis dini hari ini. Tapi laga ini kemudian ditunda lantaran Arsenal harus memainkan laga tunda di Liga Eropa melawan PSV.

Brentford vs Chelsea

Kamis (20/10/2021) - Pukul 01.30 WIB

Para pemain Chelsea merayakan kemenangan di Liga Inggris (AFP)

Chelsea membawa dua misi ke markas Brentford di matchday ke-12. Misi pertama adalah melanjutkan empat kemenangan beruntun di bawah pelatih baru, Graham Potter.

Misi kedua, memetik kemangan untuk mendekati puncak klasemen yang kini ditempati Arsenal.

Chelsea berada di posis keempat dengan poin 19. Cuma berjarak empat poin dari Manchester City dan Tottenham Hotspur di posisi kedua dan ketiga dengan sama-sama mengantongi 23 poin.

Peluang Chelea menempel cukup terbuka, lantaran memiliki satu sisa pertandingan yang tertunda. Chelsea baru memainkan 9 laga, sedang Mancity dan Tottenham sudah memainkan 10 pertandingan.

Pimpinan klasemen masih ditempati Arsenal dengan poin 27. Chelsea butuh tambahan delapan poin lagi untuk menyamainya.

MU vs Tottenham Hotspur

Kamis (20/10/2022) - Pukul 02.15

Dua pemain andalan Manchester United, Marcus Rasford dan Bruno Fernandes. (twitter @ManUtd)

MU baru saja sial di matchday ke-11, dengan gagal memetik poin penuh di kandang. Bermain di Old Trafford menjamu Newcastle, tim Setan Merah dipaksa bermain imbang tanpa gol.

Hasil ini membuat laju MU menuju posisi empat besar kembali menjauh. Jarak dengan urutan empat Chelsea, yang semula cuma satu poin melebar menjadi tiga poin.

Di matchday ke-12, MU kembali bermain di markas Old Trafford. Tapi kali ini ujiannya lebih berat. Tamu yang akan dihadapinya adalah Tottenham Hotspur yang sedang naik daun bersama pelatih Antonio Conte.

Tottenham Hotspur bercoko di urutan ketiga dan pekan lalu memetik hasil manis, dengan menang 2 - 0 atas Everton.