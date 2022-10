Jadwal Liga Spanyol - Liga Inggris Malam Ini, Link Live Skor - Streaming

SURYA.co.id I Berikut jadwal pertandingan Liga Inggris dan Liga Spanyol yang akan digelar tengah pekan ini, mulai Rabu (19/10/2022) dini hari ini hingga Jumat (21/10/22) dini hari.

Liga Primer Inggris memasuki matchday ke-12 tengah pekan ini. Namun ini merupakan pertandingan ke-11 lantaran satu pertandingan ditunda akibat meninggalnya Ratu Elizabeth II.

Liga Ingggris matchday ke-12, Rabu - Jumat (19-21/10/2022) akan menyuguhkan dua pertandingan, yaitu Brighton & Hove Albion vs Nottingham Forest dan Crystal Palace vs Wolverhampton Wanderers.

Brighton sedang mencari pelipur lara setelah pekan lalu di tekuk tim non-elit Brentford dengan skor 2 - 0. Kekalahan ini membuat posisi Brentford turun ke peringkat 7 klasemen, disalip Newcatle United yang sukses menahan Manchester United dengan skor 0 - 0.

Malam ini menjamu Nottingham Forest, Brighton berpeluang besar mendapatkan obat pelipur lara.

Secara materi Brighton lebih diunggulkan di banding Nottingham Forest yang merupakan tim promosi. Statistik pertandingan Brighton juga jauh lebih baik dibanding Nottingham Forest.

Brighton nangkring di urutan ke 7, sedang Nottingham Forest berada di juru kunci, dan baru sekali menikmati kemenangan.

Menang menjadi target mati Brighton. Kehilangan poin di laga melawan forest bisa membuat Brighton kembali melorot di papan klasemen.

Liverpool yang berada di bawahnya, bersiap menyalip dengan jarak cuma satu poin. Brighton 14 dan Liverpool 13 poin. Apalagi Liverpool juga akan bermain kandang menjamu West Ham United. Jadi peluang Liverpool menang cukup besar.

Jadwal Liga Spanyol LaLiga (bolosport)



Pindah ke Liga Spanyol, pertandingan paling seru malam ini akan terjadi antara Atletico Madrid vs Rayo Vallecano.

Athletico berada di peringkat ketiga dengan poin 19, di bawah Real Madrid dan Barcelona.

Atletico Madrid hanya butuh tiga poin untuk menyamai poin 22 yang dikantongi Barcelona.

Memenangi laga kandang menjamu Rayo Vallecano akan menjadi pintu lebar untik menempel poin Barcelona itu.

Kalkulasi normal, dengan bermain di kandang plus unggul materi pemain, Atletico Madrid akan memenangi laga lawan Rayo Vallecano, yang kini menempati urutan 10 klasemen.

Tapi kejutan mungkin saja terjadi. Rayo Vallecano sudah membuktikannya ketika bertandang ke markas Barcelona.

Menghadapi Lewandowski dkk yang dikenal ganas, Rayo Vallecano mampu memandulkan Lewandowski dan memaksa pertandingan di Camp Nou berakhir 0 - 0.



Jadwal Liga Inggris malam ini, Rabu (19/10/2022) dini hari

01:30 - Brighton & Hove Albion vs Nottingham Forest

02:15 - Crystal Palace vs Wolverhampton Wanderers



Jadwal Liga Spanyol matchday ke-10 malam ini, Rabu (19/10/2022) dini hari

00:00 - Sevilla vs Valencia

01:00 - Getafe vs Athletic Bilbao

02:00 - Atletico Madrid vs Rayo Vallecano



