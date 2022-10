Hasil Liga Italia, Spanyol dan Inggris: Klasemen - Top Skor, Napoli - Madrid Belum Terkalahkan

SURYA.co.id I Berikut hasil - hasil pertandingan Liga Italia, Liga Spanyol, dan Liga Inggris akhir pekan kemarin.

Liga Italia Serie A telah merampungkan delapan pertandingan matchday ke-10. Dua pertandingan lainnya, akan dimainkan dini hari ini antara Sampdoria vs AS Roma dan Lecce vs Fiorentina.

Sementara Liga Spanyol telah menuntaskan seluruh pertandingan matchday ke-9 dan Liga Inggris telah menyelesaikan pertandingan macthday ke-11.



LIGA ITALIA

Napoli belum terkalahkan

Di Liga Italia, Napoli menjadi tim paling jagoan. Hingga berakhirnya matchday ke-10, Napoli menjadi satu-satunya tim di Liga Serie A yang belum terkalahkan.

Dari 10 laga yang dimainkan, Napoli menyapu delapan kemenangan. Rekor terburuknya hanyalah draw dalam dua pertandingan.

Napoli nangkring di puncak klasemen dengan poin 26, dikejar Atalanta dengan jarak cuma dua poin. AC Milan membuntuti di tempat ketiga dengan poin 23.

LIGA SPANYOL

Real Marid belum terkalahkan

Di Liga Spanyol, juara bertahan Real Madrid memimpin klasemen setelah mengkudeta Barcelona lewat duel El Clasico, yang dimenangi Real Madrid dengan skor 3 - 1 Minggu (16/10/2022).

Dengan kemenangan ini, Madrid melanjutkan rekor sebagai tim yang belum terkalahkan. Sebelumnya laga El Clasico, Barcelona juga menjadi tim yang belum terkalahkan.

Namun setelah El Clascio berakhir, Real Madrid mengukuhkan diri sebagai satu-satunya tim Liga Spanyol Laliga yang belum pernah kalah.

Madrid memimpin klasemen dengan poin 25. Meninggalkan Barcelona yang memiliki poin 23 atau berjarak tiga poin.

Berikut rekap hasil Liga Italia, Liga Spanyol, dan Liga Inggris, berikut daftar klasemen dan daftar top scorer. Data diambil dari Livescore.com

Hasil Liga Italia (tribunnews.com)

Hasil Liga Italia matchday ke-10