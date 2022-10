CPA Crown Group Catatkan Kenaikan Jumlah Unit Apartemen yang Tersewa di Tahun 2022 Hingga 74 Persen

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Crown Property Agency (CPA), sub-divisi Crown Group yang bertugas memasarkan unit apartemen yang hendak disewakan oleh pemiliknya, berhasil menyewakan 275 unit hingga bulan Oktober 2022.

Angka ini naik sekitar 74 persen dibandingkan jumlah unit apartemen yang disewakan selama tahun 2021 sebanyak 158 unit.

Sementara total nilai sewa yang berhasil dicatatkan CPA mengalami kenaikan secara eksponesial.

"Selama bulan Januari – September 2022 tercatat total nilai sewa sebesar Rp148 miliar (275 unit disewakan) atau naik sekitar 174 persen dari total nilai sewa tahun 2021 sebesar Rp54 miliar (158 unit disewakan)," kata Anthony Caudullo, Pemilik Lisensi dan Direktur CPA, dalam rilisnya Senin (17/10/2022).

Peningkatan ini terjadi selain karena lebih banyak unit yang berhasil disewakan dan harga sewa yang lebih tinggi dibandingkan tahun lalu juga sangat mempengaruhi pencapain hingga menjelang akhir tahun 2022.

CPA adalah perusahaan manajemen properti yang diprakarsai oleh duo pengusaha kelahiran Indonesia, Iwan Sunito dan Paul Sathio sebagai CEO dan Crown Group selama satu dekade terakhir.

Sebagai pemilik Lisensi dan Direktur CPA, Anthony telah membangun hubungan yang kuat dengan 700+ investor dan akan membantu mereka memaksimalkan properti investasinya sembari meminimalkan risiko investor.

"CPA menangani semua proses mulai dari mencari calon penyewa, wawancara, hingga mengelola pembayaran sewa mingguan, tetapi lebih jauh lagi memastikan pemilik dan penyewa memenuhi semua kewajiban hukum yang akan memberikan peace of mind bagi kedua belah pihak dengan mengetahui bahwa properti mereka ditangani oleh profesional," jelas Anthony.

Hal itu merupakan daya tarik tersendiri bagi para calon pembeli luar negeri seperti halnya calon pembeli dari Indonesia yang saat ini menduduki peringkat terbesar kedua setelah Tiongkok sebagai pembeli luar negeri untuk semua proyek hunian Crown Group.

Anthony juga menjelaskan dengan lebih detail bahwa tipe apartemen yang diminati oleh para calon penyewa adalah unit dengan 1 kamar tidur tipe flexi dan unit dengan 2 tempat tidur.

"Hingga akhir September 2022, The Grand Residences menjadi properti yang paling banyak disewa dengan 82 unit," ungkap Anthony.

Disusul oleh V by Crown Group di Parramatta dengan 39 unit, Infinity by Crown Group diperingkat ketiga dengan 33 unit, Waterfall by Crown Group diperingkat keempat dengan 29 unit, peringkat kelima diduduki oleh Skye North Sydney and Top Ryde yang masing-masing berkontribusi dengan 23 unit dan lain-lain dengan 20 unit.

Adapun harga rata-rata biaya sewa per minggunya di The Grand Residences adalah sekitar Rp7.600.000 (Combined Units) sementara di Infinity by Crown Group adalah Rp7.450.000 (combined units) dan Waterfall by Crown Group adalah Rp7.900.000 (combined units).