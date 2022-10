RESMI! BTS Akan Daftar Wajib Militer Mulai dari Jin dan Member Lain Usai Rilis Project Solo

SURYA.CO.ID - Setelah menjadi problem di beberapa sektor, kabar wajib militer BTS akhirnya diumumkan oleh agensi mereka, Big Hit Music.

Melalui Weverse, Big Hit Music memberikan informasi bahwa BTS akan segera mendaftarkan tugas wajib militer mereka, Senin (17/10/202).

Jin BTS akan jadi member pertama yang mendaftar wajib militer, mengingat tahun ini dia telah berusia 30 tahun.

Dia akan mendaftar wajib militer setelah single solo miliknya dirilis pada akhir Oktober mendatang.

Selain Jin BTS, member lain akan menyusul setelah menyelesaikan project solo mereka masing-masing.

Dalam informasi itu, Big Hit Music juga mengabarkan bahwa BTS akan kembali utuh sebagai grup pada 2025 mendatang.

Debut Solo Jin BTS

Jin BTS memberikan bocoran mengenai album solo yanng sedang dia persiapkan, saat menghibur penggemar dalam konser "Yet To Come in Busan", Sabtu (15/10/2022).

Bocoran mengenai album solo yang tengah dipersiapkan itu, disampaikan Jin BTS menjelang akhir konser.

Mengetahui hal itu secara langsung dari sang idola, ARMY dibuat senang dan langsung bersorak ketika diberi pengumuman oleh Jin BTS.

"Terakhir, aku ingin mengatakan sesuatu kepada kalian…

Aku akhirnya menjadi member kedua setelah j-hope yang merilis albumku sendiri," terangnya.

Tak hanya itu, Jin BTS juga menggoda penggemar mengenai detail album barunya.

Member tertua BTS itu mengatakan bahwa mengajak seseorang yang dia sukai untuk mengerjakan album bersama.

"Aku bisa bekerja sama dengan seseorang yang selalu sangat aku sukai, jadi aku akan merilis lagu baru. Aku juga telah merekam banyak hal yang berbeda baru-baru ini, dan masih ada banyak konten yang tersisa untuk difilmkan, jadi aku harap kalian akan menikmati semuanya,” jelasnya.

Patut ditunggu album solo debut milik Jin BTS.

