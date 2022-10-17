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Lirik Sholawat Tarhim Lirik Arab dan Artinya 'Assalatu Wassalamu Alaik'
Berikut lirik sholawat tarhim subuh, lengkap tulisan Arab dan artinya. Assalatu Wassalamu Alayk.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Iksan Fauzi
SURYA.CO.ID - Sholawat Tarhim merupakan salah satu Sholawat Nabi Muhammad SAW yang populer di kalangan umat Islam Tanah Air.
Sejumlah masjid atau mushalla biasa memutar Lirik Sholawat Tarhim, jelang adzan Sholat Subuh, sehingga dikenal dengan sebutan Sholawat Tarhim Subuh.
Melansir laman resmi NU, Sholawat Tarhim disusun oleh Mahmud Khalil al-Hussary.
Sholawat Nabi ini, pertama kali diputar di Indonesia pada tahun 1960 oleh Studio Lokananta di Radio Yasmara A.M Surabaya.
Lirik Sholawat Tarhim
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
Ash-shalâtu was-salâmu ‘alâyk
يَاإمَامَ الْمُجَاهِدِيْنَ - يَارَسُوْلَ اللهْ
Yâ imâmal mujâhidîn yâ Rasûlallâh
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
Ash-shalâtu was-salâmu ‘alâyk
يَانَاصِرَ اْلهُدَى - يَا خَيْرَ خَلْقِ اللهْ
Yâ nâshiral hudâ yâ khayra khalqillâh
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
Ash-shalâtu was-salâmu ‘alâyk
يَانَاصِرَ الْحَقِّ يَارَسُوْلَ اللهْ
Yâ nâshiral haqqi yâ Rasûlallâh
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
Ash-shalâtu was-salâmu ‘alâyk
يَامَنْ اَسْرَى بِكَ مُهَيْمِنُ لَيْلًا نِلْتَ - مَا نِلْتَ وَالأَنَامُ نِيَامْ
Yâ Man asrâ bikal muhayminu laylan nilta mâ nilta wal-anâmu niyâmu
وَتَقَدَّمْتَ لِلصَّلَاةِ فَصَلَّ كُلُّ مَنْ فِى السَّمَاءِ وَاَنْتَ الْإِمَامْ
Wa taqaddamta lish-shalâti fashallâ kulu man fis-samâi wa antal imâmu
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