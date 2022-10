Malam Ini, Big Match Liga Spanyol: El Clasico, INGGRIS: Livepool vs Mancity, ITALIA: Verona vs Milan

SURYA.co.id I Berikut jadwal dan big match Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia yang akan berlangsung malam ini.

Di Liga Inggris, yang memasuki matchday ke-11 malam ini menyuguhkan dua big match, terdiri:

Pukul 20:00 - Manchester United vs Newcastle United

Pukil 2 22:30 - Liverpool vs Manchester City

Di Liga Spanyol, malam ini di macthday ke-9 Laliga, akan terjadi duel paling panas, El Clasio Real Madri vs Barcelona.

El Clasico Jilid I di musim Laliga 2022/2023 ini akan berlangsung di markas Real Madrid Santiago Barnebau.

Sementara di Liga Italia Seriea A, juara bertahan AC Milan malam ini akan menjalani duel di markas Verona.

Jadwal Liga Inggris malam ini

Minggu - 16 Oktober

20:00 - Aston Villa vs Chelsea

20:00 - Leeds United vs Arsenal

20:00 - Manchester United vs Newcastle United

20:00 - Southampton vs West Ham United (LIVE MOJi)

22:30 - Liverpool vs Manchester City

Jadwal Liga Spanyol LaLiga (bolosport)



Jadwal Liga Spanyol, malam ini

Minggu (16/10/2022)

19.00 WIB - Celta Vigo vs Real Sociedad

21:15 WIB - Real Madrid vs Barcelona (vidio.com/beIN Sport)

23:30 Espanyol vs Real Valladolid

02.00 - (Senin dini hari) - Real Betis vs Almeria.

Jadwal Liga Italia pekan ini tersedia akhir artikel. (tribunnews.com)



Jadwal Liga Italia Minggu (16/10/2022) hingga Senin dini hari

MINGGU 16 OKT

20:00 - Lazio vs Udinese

20:00 - Spezia vs Cremonese

23:00 - Napoli vs Bologna

01:45 - (Senin dini hari) - Verona vs AC Milan (bein Sport/vidio.com