Jadwal Liga Inggris Malam Ini: Liverpool vs Man City, Aston Villa vs Chelsea, MU Lawan Newcastle

SURYA.co.id, - Berikut Jadwal Liga Inggris Malam Ini, Liverpool vs Man City, Aston Villa vs Chelsea, MU dan Newcastle United, Minggu (16/10).

Laga Pekan ke-11 Liga Inggris bakal diwarnai dengan sejumlah partai besar malam ini.

Partai yang akan menjadi sorotan tentu adalah pertandingan antara Liverpool vs Man City.

Liverpool masih terseok-seok di awal musim ini.

Tim besutan Jurgen Klopp itu terdampar di posisi ke-11 dengan 10 poin.

Sedangkan Man City masih menjadi pesaing di papan atas klasemen sementara.

Total 23 poin sudah dikantongi oleh pasukan Pep Guardiola musim ini.

Liverpool terpuruk musim ini (AFP)

Performa terakhir pun bisa seakan menjadi jurang pemisah.

Man City baru saja menang dengan skor besar yaitu 4-0 atas Southampton.

Sedangkan Liverpool ditundukkan oleh Arsenal 3-2 di Emirates Stadium pekan lalu,

Pelipur lara bagi The Reds hanyalah kemenangan 7-1 atas Rangers di Liga Champions.

Adapun pertandingan antara Liverpol vs Man City ini akan digelar pada jam 22.30 WIB malam ini.

Sebelum itu, ada empat pertandingan yang patut untuk mendapatkan perhatian.

Empat pertandingan itu digelar pada jam 20.00 WIB yaitu antara Aston Villa vs Chelsea, Leeds vs Arsenal, Man United vs Newcastle United dan Southampton vs West Ham.