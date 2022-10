300 Pegolf Hadiri Turnamen bertema Journey of Devotion di Golf Graha Famili

surya.co.id/Habibur Rohman

GOLF JOURNEY of DEVOTION - Peserta melakukan 'Tee Off' di teeing area pada turnamen golf 27th Anniversary Golf Graha Famili "Journey of Devotion", Sabtu (15/10/2022). Turnamen yang berlangsung selama dua hari dengan diikuti pemain dan members dari Surabaya dan beberapa kota di Jatim, Jakarta dan sebagian dari luar pulau jawa ini dibatasi 350 pegolf.