LINK Streaming Konser Gratis BTS di Busan Sudah Mulai: ARMY Masuk Venue & Ada Perform Spesial

SURYA.CO.ID - Inilah link streaming konser gratis BTS di Busan yang akan mulai pukul 16.00 WIB, di Busan Asiad Main Stadium.

Selain digelar secara offline, konser gratis BTS di Busan juga bisa ditonton secara online di aplikasi Weverse dan siaran televisi JTBC.

Seperti diberitakan sebelumnya, konser gratis BTS di Busan adalah untuk mendukung Busan Worlds Expo 2030, dengan BTS yang ditunjuk sebagai artis yang mempromosikan acara.

Melansir Kompas.com, berikut link dan cara menonton konser gratis BTS di Busan via Weverse.

1. Download aplikasi Weverse di ponsel kalian

2. Daftar anggota Weverse menggunakan email aktif

3. Verifikasi akun email yang terhubung ke Weverse

4. Masuk komunitas BTS dengan menyertakan nickname

5. Mengikuti (follow) BTS di Weverse

6. Pilih menu LIVE di komunitas Weverse BTS kemudian pilih LIVE Media

Weverse juga menyediakan opsi bagi ARMY yang ingin menonton konser BTS Yet To Come in Busan melalui ponsel.

ARMY Indonesia tak perlu khawatir karena akan ada terjemahan dalam bahasa Indonesia sehingga kalian akan mengerti apa yang dibicarakan RM dkk.

Selain itu, akan tersedia juga terjemahan dalam bahasa Korea, Inggris, China, Jepang, Spanyol, Vietnam, dan Thailand.

Informasi terperinci tentang aktivasi dan acara serta panduan streaming langsung, ada di aplikasi Weverse.

Berikut link panduan streaming konser BTS di Weverse: https://weverse.io/event/bts-YetToComeInBUSAN

Melihat unggahan beberapa ARMY di Twitter, sejak siang mereka sudah diperkenankan masuk ke dalam area stadion dan memilih tempat duduk.

Tak hanya itu, berdasar informasi ARMY, BTS juga akan menampilkan penampilan spesial dengan adanya patung dan properti di atas stage.