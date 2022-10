Liga Inggris, Jadwal, Klasemen - Top Skor, Siaran SCTV-Moji, Bigmatch Liverpool vs Mancity, MU vs NU

SURYA.co.id I Liga Inggris 2022/2023 matchday ke-11 yang akan berlangsung Sabtu - Minggu (15 - 16 Oktober 2022).

Jadwal matchday ke-11 akan dibuka dengan suguhan duel Brentford vs Brighton & Hove Albion, Jumat (14/10/2022) malam Sabtu (15/10/2022) dini hari WIB antarpukul 02.00 WIB.

Dilanjutkan Sabtu WIB dengan empat pertandingan. Mulai pukul 18:30 WIB - Leicester City vs Crystal Palace, pukul 21:00 WIB - Fulham Vs FC Bournemouth, pukul 21:00 WIB - Wolverhampton Wanderers vs Nottingham Forest, Pukul 23:30 WIB - Tottenham Hotspur vs Everton.

Jadwal lengkap tersedia di akhir artikel

Di mana menonton siaran Liga Inggris?

Semua pertandingan Liga Inggris bisa disaksikan di Champions TV

Juga bisa ditonton di HP melalui Livestreaming Vidio.com (paket berlangganan)

Laporan live skor, detik perdetik pertandingan di livescore.com

Siaran langsung Liga Inggris di SCTV (SCTV)



Siaran langsung Liga Inggris di SCTV dan MOJI:

SABTU 15 Oktober 2022

02:00 - Brentford vs Brighton - LIVE SCTV

21:00 - Fulham vs Bournemouth - LIVE MOJI

23:30 WIB - Tottenham vs Everton - LIVE SCTV

Minggu, 16 Oktober 2022

20:00 WIB - Southampton vs West Ham - LIVE MOJI

Big match 1

Liverpool vs Mancity

Minggu (16/10/2022) - Pukul 22.30 WIB

Roberto Firmino Top Scorer Liverpool sementara dengan 6 gol hingga matchday ke-10 pekan lalu.(Twitter.com/LFC)



Laga bigmatch matcday ke-11 akan menyajikan duel Liverpool vs Manchester City.

Rivalitas kedua tim mendominasi lima edisi liga Inggris terakhir.