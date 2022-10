Liga Inggris, Jadwal Siaran SCTV: Liverpool vs Mancity, Bigmatch: Chelsea - MU Saling Sodok

SURYA.co.id I Berikut jadwal Liga Inggris 2022/2023 matchday ke-11 yang akan berlangsung Sabtu - Minggu (15 - 16 Oktober 2022).

Jadwal liga Inggris matchdaya 2022/2023 akan dimulai Jumat (14/10/2022) malam waktu setempat atau Sabtu (15/10/2022) dini hari WIB antara Brentford vs Brighton & Hove Albion pukul 02.00 WIB.

Selanjutnya Sabtu sore waktu setempat atau malam WIB akan digelar empat pertandingan. Mulai pukul 18:30 WIB - Leicester City vs Crystal Palace, pukul 21:00 WIB - Fulham Vs FC Bournemouth, pukul 21:00 WIB - Wolverhampton Wanderers vs Nottingham Forest, Pukul 23:30 WIB - Tottenham Hotspur vs Everton

Jadwal lengkap tersedia di akhir artikel

Jadwal siaran langsung Liga Inggris di SCTV (SCTV)



Siaran langsung Liga Inggris di SCTV

Semua pertandingan Liga Inggris bisa disaksikan di Champions TV dan TV Online Vidio.com (paket berlangganan)

Dua pertandingan pilihan akan bisa ditonton dalam siaran langsung SCTV. Belum ada konfirmasi pertandingan yang akan dipilih.

Namun kemungkinan besar dua pertandingan yang ditayangkan adalah:

LIGA INGGRIS matchday ke11 di SCTV:

Sabtu 15 Oktober - Pukul 23:30 : Tottenham Hotspur vs Everton

Minggu 16 Oktober - Pukul 22:30 - Liverpool vs Manchester City

Big match: Liverpool vs Mancity

Bintang Liverpool Moh Salah. Liverpool akan menjamu Mancity di matchday ke-11 , Minggu (16/10/2022). (AFP)

Laga bigmatch matcday ke-11 akan menyajikan duel Liverpool vs Manchester City.

Rivalitas kedua tim sudah berlangsung lama dan memanas dalam lima edisi liga Inggris terakhis.

Puncaknya adalah musim lalu di Liga Ingris 2021/2022. Saat itu kedua tim bersaing ketat dan saling geser di puncak klasemen. Persaingan berlangsung hingga pertandingan terakhir, dengan hasil menyakitkan bagi Liverpool.

Liverpool yang sudah hampir berpesta menjadi juara, harus mengelus dada setelah Mancity memenangi duel dengan Aston Villla, di menit akhir pertandingan. Mancity tampil sebagai juara dengan selisih cuma satu poin dari Liverpool.