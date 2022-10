Gandeng IHI Corporation Japan, PLN NP Lakukan Uji Co-firing Ammonia di PLTU Gresik Unit 1

Peresmian uji coba Uji Co-Firing Amonia PLTU #1 UP Gresik yang dilakukan dalam rangka mendukung dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan.

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - PT PLN (Persero) melalui sub-holding pembangkitan terbesar di Asia Tenggara, PT PLN Nusantara Power (PLN NP) terus berupaya menjalankan program dekarbonisasi melalui produksi energi bersih.

Salah satunya upayanya ditunjukan dengan uji co-firing ammonia di PLTU Gresik Unit 1 (100 MW) bersama IHI Coprporation dari Jepang, Rabu (12/10/2022). Sinergi ini dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan KTT G20 pada November 2022.

Direktur Utama PLN Nusantara Power, Ruly Firmansyah, mengutarakan uji coba co-firing ammonia ini merupakan fase lanjutan setelah PLN Nusantara Power berhasil mengembangkan co-firing biomassa dalam kurun waktu 2 tahun terakhir di PLTU batubara.

"Baik co-firing biomassa maupun co-firing ammonia merupakan bagian dari program dekarbonisasi yang bertujuan mengurangi emisi karbon ataupun gas rumah kaca dari pembangkit termal," kata Ruly, di sela uji coba.

Co-firing biomassa bisa diterapkan untuk PLTU batubara, sedangkan co-firing ammonia bisa diterapkan untuk PLTU gas dan BBM.

"Hingga saat ini kami selalu mendorong penggunaan co-firing di PLTU kami," tambahnya.

Saat ini PLN NP telah berhasil mengimplementasikan co-firing di 15 PLTU.

Dirinya mengucapkan terimakasih kepada IHI atas kerja samanya dan komiten bersama PLN NP dalam mengedepankan energi bersih.

"Terutama penggunaan amonia untuk mendukung pencapaian carbon neutral di 2060," jelas Ruly.

Uji coba tersebut dihadiri Mr. Hiroshi Nishimoto First Secretary, Embassy of Japan in Indonesia, Nobuo Uematsu, General Manager IHI Jakarta Representative office, Zainal Arifin, EVP Enjiniring dan Teknologi PT PLN (Persero), serta Senda Hurmuzan Kanam, Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM RI.

Senda Hurmuzan, dari Kementerian ESDM mengungkapkan semangat pemanfaatan energi terbarukan terus didorong oleh pemerintah.

"Salah satu caranya adalah memperbanyak pemakaian limbah biomassa dan ammonia sebagai campuran bahan bakar (cofiring) pada pembangkit listrik di Indonesia," ungkap Senda.

Metode ini diharapkan mampu mengakselerasi transisi energi di Indonesia.