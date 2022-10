Tekan Inflasi, DPKUM Kabupaten Madiun Gencar Lakukan Operasi Pasar

Berita Madiun

SURYA.co.id, MADIUN - Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro (DPKUM) Kabupaten Madiun gencar melakukan operasi pasar untuk menyediakan sembako murah untuk masyarakat.

Kabid Perdagangan DPKUM Kabupaten Madiun, Toni Eko Prasetyo, mengatakan operasi pasar dilakukan untuk menekan inflasi di Kabupaten Madiun.

Dalam operasi pasar tersebut ada 7 komoditas yang dijual Rp 3- 4 ribu lebih murah dibandingkan harga pasaran.

"Di Desa Bakur (Kecamatan Sawahan) ada 20 keluarga yang stunting, operasi pasar ditujukan kepada yang terdampak stunting agar mendapatkan sembako yang berkualitas sebagai pemenuhan gizi," kata Toni, Senin (10/10/2022).

Operasi pasar juga bertujuan untuk menekan angka inflasi di Kabupaten Madiun yang saat ini naik sebesar 5 persen.

Salah satu penyebabnya adalah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sejak September 2022 lalu.

"Harapannya dengan operasi pasar ini harga komoditas yang naik bisa lebih terkendali," lanjutnya.

Adapun 7 komoditas dalam operasi pasar yang ditujukan untuk warga yang terkena stunting dan masyarakat berpenghasilan rendah antara lain, gula dijual dengan harga Rp 10.500 per kilogram, lalu mie instan Rp 2.800 per bungkus, dan bawang merah Rp 21 ribu per kilogram, serta bawang putih Rp 13 ribu per kilogram.

Selain itu telur Rp 19 ribu per kilogram, lalu beras di operasi pasar di jual Rp 6.500 dan minyak goreng Rp 10.500 per liter.