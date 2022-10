Tampil Lebih Sporty, New Honda Vario 125 Sudah Bisa Dipesan di Jatim, Harga Mulai Rp 23 Jutaan

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Resmi dilaunching PT Astra Honda Motor (AHM), skutik popular New Honda Vario 125 tampil dengan penyegaran terbaru.

Melalui sentuhan desain sporty teranyar dan beragam fitur canggih, New Honda Vario 125 mampu memberikan kebanggaan sebagai partner berkendara harian konsumen di Indonesia.

Di wilayah Jawa Timur (Jatim), motor ini sudah bisa dipesan.

“Kami hadirkan skutik New Honda Vario 125 untuk masyarakat Jawa Timur & NTT, dengan fitur-fitur terbaru yang yang dapat memudahkan konsumen ketika berkendara dan performanya yang mendukung sehingga berkendara menjadi lebih menyenangkan. Kami juga menghadirkan program sales menarik selama kegiatan launching,” kata Presiden Direktur MPM Honda Jatim, Suwito M. Senin (10/10/22).

New Honda Vario 125 Tipe CBS dipasarkan Rp 23.577.000 (On The Road Surabaya), tipe CBS-ISS dipasarkan seharga Rp 25.422.000 (On The Road Surabaya), sedangkan tipe CBS-ISS SP dipasarkan seharga Rp 25.422.000 (On The Road Surabaya).

Sementara itu, Marketing Communication & Development Division Head MPM Honda Jatim, Suhari mengungkapkan, motor ini hadir dengan desain sporti dan fitur terbaru.

"Tampil dengan desain sporti baru, skutik Honda 125cc ini semakin terlihat agresif dengan tampilan V shape yang merupakan ciri khas Honda Vario dan penggunaan LED pada semua pencahayaan. New Honda Vario 125 juga sudah mengaplikasikan fitur dan teknologi terkini berupa Honda Smart Key System untuk tipe ISS, full digital panel meter, dan USB charger pada console box yang mampu menghadirkan kemudahan ketika berkendara," kata Suhari.

Untuk bagian kaki-kaki, model terbaru skutik ini juga hadir dengan ukuran ban yang lebih lebar, serta kapasitas penyimpanan bagasi yang besar untuk mendukung performa sehingga berkendara menjadi lebih menyenangkan.

Adapun untuk dapur pacunya, kata Suhari, tidak perlu diragukan lagi. Pasalnya, dibekali kapasitas mesin 125cc liquid cooled engine dengan teknologi eSP terkini mampu menghadirkan akselerasi yang responsif dan performa yang stabil, sekaligus mampu menghasilan konsumsi BBM teririt di kelasnya hingga 51,7 km/liter metode WMTC (EURO 3, ISS ON).

Lebih dari itu, lanjutnya, guna menemani karakter desainnya yang sporti, New Honda Vario 125 juga hadir dengan beragam pilihan yang sesuai dengan karakter penggunanya yang luas.

Karakter warna kuat dan berani diwujudkan pada tipe CBS untuk menunjukkan kesan semakin sporti, sementara itu tampilan berkelas yang modern dihadirkan pada tipe CBS ISS untuk menunjukkan kesan premium, juga warna eye catching dengan kesan futuristik dihadirkan pada varian CBS ISS SP untuk semakin meningkatkan kebanggaan penggunanya.

"Pada intinya, Honda Vario 125 ini terus dikembangkan dengan desain terkini dan beragam fitur unggulan untuk semakin memberikan kebanggaan bagi pemiliknya. Diharapkan model terbaru ini juga semakin menyuguhkan kenyamanan saat digunakan sebagai partner bekerja sehari-hari, berkendara dengan keluarga, hingga bertemu dengan kerabat di akhir pekan," tandasnya.

